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У Полтаві люди перекрили дорогу авто ТЦК, деякі мобілізовані втекли

Київ • УНН

 • 3738 перегляди

У Полтаві група цивільних осіб перекрила дорогу автомобілю, що перевозив мобілізованих до навчального центру, пошкодивши транспортний засіб та спричинивши зникнення деяких мобілізованих. Полтавський обласний ТЦК та СП повідомив про направлення подання до СБУ щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та до ДБР щодо самовільного залишення частини мобілізованими.

У Полтаві люди перекрили дорогу авто ТЦК, деякі мобілізовані втекли

У Полтаві  група людей перекрила дорогу транспортному засобу, e якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. Через силові дії з боку цивільних автомобіль зазнав ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП у суботу, передає УНН.

Деталі 

У ТЦК заявили, що внаслідок перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП ЗСУ недоотримали поповнення, відповідно хтось із військових на фронті втратив можливість перепочити.

"Подія сталася 25 липня близько 20-ї години вечора - група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, у якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку", - інформує ТЦК.

За фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР.

"Інформуємо, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - на строк від восьми до п’ятнадцяти років", - ідеться в повідомленні.

Також в ТЦК наголосили, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання - до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця - стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі.

Якщо ж він ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману - він підпадає під санкцію статті 409 ККУ - від 5 до 10 років позбавлення волі.

На відео з Полтави, яке опубліковано в TikTok, жінка стверджує, що її чоловіка, який був в авто ТЦК, нібито били.

В Одесі лікар потрапив до лікарні після конфлікту з військовими ТЦК: розпочато розслідування20.07.25, 16:11 • 26944 перегляди

Нагадаємо

У селі Микуличин в Івано-Франківській області стався конфлікт між групою місцевих жителів і працівниками поліції та ТЦК під час перевірки документів у чоловіка. Він почав тікати, однак його оперативно затримали. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоКримінал та НП
Івано-Франківська область
TikTok
Служба безпеки України
Збройні сили України
Полтава
Tesla
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