У Полтаві люди перекрили дорогу авто ТЦК, деякі мобілізовані втекли

У Полтаві група людей перекрила дорогу транспортному засобу, e якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. Через силові дії з боку цивільних автомобіль зазнав ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП у суботу, передає УНН.

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У ТЦК заявили, що внаслідок перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП ЗСУ недоотримали поповнення, відповідно хтось із військових на фронті втратив можливість перепочити.

"Подія сталася 25 липня близько 20-ї години вечора - група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, у якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки. У результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку", - інформує ТЦК.

За фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР.

"Інформуємо, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - на строк від восьми до п’ятнадцяти років", - ідеться в повідомленні.

Також в ТЦК наголосили, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання - до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця - стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі.

Якщо ж він ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману - він підпадає під санкцію статті 409 ККУ - від 5 до 10 років позбавлення волі.

На відео з Полтави, яке опубліковано в TikTok, жінка стверджує, що її чоловіка, який був в авто ТЦК, нібито били.

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У селі Микуличин в Івано-Франківській області стався конфлікт між групою місцевих жителів і працівниками поліції та ТЦК під час перевірки документів у чоловіка. Він почав тікати, однак його оперативно затримали.