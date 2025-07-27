У Кривому Розі представник ТЦК побив літнього чоловіка: відкрито кримінальну справу

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження після інциденту в Кривому Розі, де працівник ТЦК та СП побився із місцевим жителем. Справу кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження, також розглядається питання про службове розслідування щодо дій поліцейського, який не втрутився у конфлікт. Про це повідомила Національна поліція передає УНН.

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Правоохоронці повідомили, що виявили відео під час моніторингу соціальних мереж. На ньому зафіксовано конфлікт за участі цивільного чоловіка та працівника ТЦК та СП.

Встановлено, що подія мала місце 25 липня на території Металургійного району міста. За фактом нанесення тілесних ушкоджень місцевому мешканцю відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України - ідеться у дописі.

Як повідомили користувачі соціальних мереж, літній чоловік щось сказав водію буса, який виїхав із території центру укомплектування. Після чого той накинувся на нього з кулаками. З розбитою головою цивільного забрала швидка.

Не відео поліцейський, що знаходився поруч, на побиття людини не реагував.

"Наразі вирішується питання стосовно проведення службового розслідування стосовно дій поліцейського", - додала у поліції.

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