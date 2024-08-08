NASA переносит полет SpaceX из-за проблем с Boeing Starliner

Во вторник NASA заявило, что переносит полет четырех астронавтов компании SpaceX с августа на сентябрь, теперь он запланирован не ранее 24 сентября, это даст им больше времени для анализа проблем с двигателями и утечками, возникших в капсуле Boeing Starliner, сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Во вторник исполнилось два месяца пребывания на космической станции пилотов-испытателей Starliner Бутча Уилмора и Суни Уильямса, которые должны были вернуться к середине июня. NASA рассматривает все варианты возвращения двух астронавтов-ветеранов, включая доставку домой в капсуле SpaceX, что означает, что астронавты могут вернуться домой в феврале 2025г, сообщает Reuters.

"NASA и Boeing продолжают оценивать готовность космического корабля, и никаких решений по возвращению Starliner пока не принято", - говорится в заявлении NASA. Более подробная информация ожидается на пресс-конференции, назначенной на среду.

Только два стыковочных порта на космической станции могут принять капсулы американских астронавтов, и сейчас оба заняты. Поэтому один из них должен быть освобожден до прибытия следующего экипажа SpaceX. У России есть свои собственные места для стоянки капсул "Союз".

Последняя неудача означает, что четырех астронавтов, отправившихся в марте на корабле SpaceX, теперь ждет более длительная миссия, чем планировалось.

В течение последних нескольких недель Boeing проводил тестовые запуски двигателей на земле и в космосе, чтобы лучше понять, почему пять двигателей вышли из строя перед прибытием Starliner на космическую станцию 6 июня. Все они, кроме одного, снова заработали. Также были обнаружены утечки гелия в двигательной установке капсулы.

Ссылаясь на результаты испытаний, компания в конце прошлой недели заявила: "Boeing по-прежнему уверена в космическом корабле Starliner и его способности благополучно вернуться с экипажем".

Boeing пришлось преодолеть множество проблем со Starliner за эти годы. Компании пришлось дважды запускать пустой Starliner, прежде чем взять на себя обязательства по созданию экипажа, повторяя первоначальные летные испытания из-за плохого программного обеспечения и других проблем. Эти задержки обошлись компании более чем в 1 миллиард долларов.

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