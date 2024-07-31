В среду Boeing назначила бывшего ветерана аэрокосмической отрасли Роберта «Келли» Ортберга своим следующим генеральным директором, на фоне того, как авиационный гигант сообщил о больших убытках из-за эксплуатационных проблем, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

64-летний Ортберг помогал управлять Rockwell Collins и интегрировать ее в United Technology до своего выхода из RTX в 2021 году. Ортберг, как отмечается, - инженер и не входит в Boeing, что удовлетворяет ключевые требования к генеральному директору в глазах некоторых инсайдеров в сфере авиации.

Его назначение, которое вступит в силу 8 августа, произошло в то время, когда Boeing пытается восстановиться после ряда проблем с безопасностью и контролем качества, которые усилили внимание к компании.

Эти трудности, как указано, нашли отражение в результатах Boeing за второй квартал, опубликованных в среду, убыток достиг 1,4 млрд долларов по сравнению с убытком в 149 млн долларов годом ранее. Доходы упали на 14,6% до 16,9 млрд долларов.

Последние результаты, как сообщается, показали значительную слабость в оборонном бизнесе компании из-за ряда контрактов с фиксированной ценой, где она понесла большие убытки из-за проблем с цепочкой поставок, а также высокие затраты на проектирование и технические проблемы. В пресс-релизе Boeing перечислены четыре оборонные контракты, которые привели к операционным убыткам в 913 млн долларов в квартале.

Аналитики JPMorgan Chase высоко оценили назначение, отметив при этом, что должность генерального директора «остается очень сложной работой».

Дополнение

Boeing оказался в центре внимания после январского инцидента, когда самолет 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку после того, как в полете сорвало панель фюзеляжа.