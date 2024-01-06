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У США одна з авіакомпаній повністю призупинила польоти Boeing 737, після того як під час польоту в літака відірвалися двері аварійного виходу

У США одна з авіакомпаній повністю призупинила польоти Boeing 737, після того як під час польоту в літака відірвалися двері аварійного виходу

Київ • УНН

 • 57560 перегляди

Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти Boeing 737 MAX 9 для перевірки після того, як у середині польоту відвалилися двері аварійного виходу.

Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти десятків літаків Boeing 737 MAX 9 для перевірки безпеки після того, як під час польоту в літака відвалилися двері аварійного виходу, пише УНН.

Рейс, що прямував в Онтаріо, штат Каліфорнія, зазнав серйозної розгерметизації салону після того, як на висоті майже 5 кілометрів, у літака відвалилася частина борту. На фото, які були показані в соціальних мережах видно, що відсутня частина борту і вікно - найімовірніше це двері одного з аварійних виходів.

Унаслідок інциденту ніхто з понад 170 пасажирів і шести членів екіпажу не постраждав. Літаку вдалося благополучно приземлитися в Портленді, штат Орегон, через 35 хвилин після зльоту.

"Хоча подібні події трапляються рідко, екіпаж нашого літака був навчений і підготовлений до заходів безпеки в такій ситуації", - заявили в Alaska Airlines.

Керівництво авіакомпанії повідомило, що 65 аналогічних літаків будуть повернуті в експлуатацію тільки після профілактичного технічного обслуговування і перевірок безпеки.

Національна рада з безпеки на транспорті та Федеральне управління цивільної авіації США почали перевірки. У Boeing також заявили, що розслідують інцидент.

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Боїнг 737, уперше запущений в експлуатацію 1967 року, є найуспішнішим літаком у світі: було поставлено близько 10 000 літаків. Але остання версія, "MAX", стала учасником двох трагедій.

29 жовтня 2018 року через несправний датчик спрацювала протистопорна система, внаслідок чого рейс 610 компанії Lion Air розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Усі 189 пасажирів та екіпаж загинули.

Менш ніж за шість місяців за аналогічних обставин розбився рейс 302 компанії "Ефіопські авіалінії", що прямував з Аддіс-Абеби до Найробі, і загинуло 157 осіб.

Незабаром після цього літак був зупинений по всьому світу. Після ретельної модернізації та сертифікації літак знову літає, зокрема для найбільшої бюджетної авіакомпанії Європи Ryanair.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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