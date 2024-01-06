В США одна из авиакомпаний полностью приостановила полеты Boeing 737, после того как во время полета у самолета оторвалась дверь аварийного выхода

Авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как во время полета у самолета отвалилась дверь аварийного выхода, пишет УНН.

Рейс, следовавший в Онтарио, штат Калифорния, испытал серьезную разгерметизацию салона после того, как на высоте почти 5 километров, у самолета отвалилась часть борта. На фото, которые были показаны в социальных сетях видно, что отсутствует часть борта и окно – вероятнее всего это дверь одного из аварийных выходов.

В результате инцидента никто из более 17о пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Самолету удалось благополучно приземлиться в Портленде, штат Орегон, через 35 минут после взлета.

"Хотя подобные происшествия случаются редко, экипаж нашего самолета был обучен и подготовлен к мерам безопасности в такой ситуации", — заявили в Alaska Airlines. Руководство авиакомпании сообщило, что 65 аналогичных самолетов будут возвращены в эксплуатацию только после профилактического технического обслуживания и проверок безопасности.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США начали проверки. В Boeing также заявили, что расследуют инцидент.

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Боинг 737, впервые запущенный в эксплуатацию в 1967 году, является самым успешным самолетом в мире: было поставлено около 10 000 самолетов. Но последняя версия, "MAX", стала участником двух трагедий.

29 октября 2018 года из-за неисправного датчика сработала противостопорная система, в результате чего рейс 610 компании Lion Air разбился вскоре после взлета из Джакарты. Все 189 пассажиров и экипаж погибли.

Менее чем через шесть месяцев при аналогичных обстоятельствах разбился рейс 302 компании "Эфиопские авиалинии", следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, и погибло 157 человек.

Вскоре после этого самолет был остановлен по всему миру. После тщательной модернизации и сертификации самолет снова летает, в том числе для крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы Ryanair.