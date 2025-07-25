Одолжить — не значит подарить: финансовая инструкция для добрых сердцем

Были времена, когда я считала, что дать деньги в долг – это как "одолжить" подруге флакончик духов: она несколько раз "пшикнется", скажет спасибо и вернет духи в том же состоянии. Ну максимум – их станет на несколько миллилитров меньше. А потом я начала давать деньги в долг.

Спойлер: духи мне не вернули. Как и $500 займа. А еще между мной и заемщиком исчезло доверие, а когда-то приятное общение стало натянутым. Поэтому, после того, как моя наивная вера "дружба дороже денег" разбилась о финансово-неграмотную реальность, я вывела несколько обязательных правил займа, благодаря которым можно сохранить не только свои деньги, но и душевное спокойствие.

Правило №1: Одалживайте только то, что не боитесь потерять

У каждого из нас эта "безболезненная" сумма индивидуальна: для кого-то это 500 грн, для кого-то $5 000. Чтобы определить "свою" цифру – представьте, что вам уже не вернули деньги. Если ваша жизнь не начала разваливаться без этих денег – это значит, что можно одалживать. Ведь потеряв определенную сумму, вы не потеряете душевное спокойствие и финансовую стабильность.

Правило №2: Не снимайте с себя "последнюю рубашку"

Это правило работает даже в случае, если о финансовой услуге просит "лучший человек в мире". Стоит понимать, что взрослые люди имеют приоритеты в жизни, как правило, основными среди них являются безопасность вас самих и вашей семьи. А деньги – это тот инструмент, который обеспечивает нас в современном мире. Поэтому не отдавайте ближнему последнее, оставьте что-то и себе. А "одалживайте" только из широкого кармана, и точно не из того, что: на лекарства, на аренду квартиры, на садик ребенку.

Правило №3: Четкие условия

Единственное, что может защитить нас от эмоционального хаоса в отношениях после займа – это четкие договоренности. Как говорится, проговорите "на берегу" сумму, сроки и способ возврата. Даже если это ваш друг, бойфренд или бойфренд подруги (а такое тоже случается). Запишите все в заметках или в диалоге с человеком в одном из мессенджеров. Пусть условия будут не только проговорены, но и записаны, чтобы в будущем не было неудобств.

Ведь финансовый заем без четких сроков в формате "отдам когда смогу" — это не помощь, это открытый абонемент на пользование вашими личными финансами.

Правило №4: Слово "нет" – не ругательство

Чаще всего мы даем в долг не потому, что можем. А потому, что неловко сказать "нет". Мы боимся испортить отношения, показаться жадными, потерять любовь или репутацию "щедрой души".

Но угадайте что? Если человек обижается из-за отказа — это не дружба. Это кредитная линия, построенная на эмоциональном шантаже.

А ваше "нет" — это не о жадности, это о любви к себе. Если вас не ценят без кредитной линии — то это не друзья, а заемщики с VIP-ставкой на ваши нервы.

Правило №5: Смотрите на бэкграунд, а не в глаза

Если у человека, который просит в долг, за спиной десяток невозвращенных долгов, он живет "от зарплаты – до зарплаты", которую всегда "задерживают", а его Instagram – это сплошные кафе и новые кроссовки, то поверьте, ваши деньги там не изменят ничего. Вы не ее финплан. Вы – очередной кошелек.

Правило №6: Напоминать не стыдно

Тишина — это плохая стратегия. Она не возвращает деньги, она возвращает бессонницу и тревожность. Пишите, звоните, говорите. Вы не хам. Вы человек, который доверил свои финансы кому-то другому — и вы имеете право вернуть свое.

Правило №7: Без эмоций и без обид

Давать в долг — это не тест на доброту. Это проверка на то, умеешь ли ты сказать "стоп" там, где начинается чужая безответственность. А финансовая грамотность и требование к четкости в отношении денег – это главное условие выживания в мире, где "одолжи на неделю" может длиться годами.

Я финансистка, с цифрами я на "ты", а с деньгами — на "Вы" и с большой буквы. Именно поэтому, пройдя весь этот путь от романтизма до финансового реализма – я понимаю, что не стоит превращать личный бюджет в фонд благотворительности "все для всех, кроме себя".

Елена Соседка