ЕС сокращает помощь Украине на 1,5 млрд евро из-за решения по НАБУ и САП - NYT
Киев • УНН
Европейский Союз сокращает часть помощи Украине на 1,5 миллиарда евро из-за решения, де-факто ликвидирующего независимость НАБУ и САП. Помощь в 50 миллиардов евро может быть возобновлена при условии проведения реформ и борьбы с коррупцией.
Европейский Союз сокращает часть помощи Украине из-за решения де-факто ликвидировать независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в материале New York Times, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, Украина получит на 1,5 миллиарда евро меньше, чем планировалось ранее. В то же время отмечается, что данное решение не является окончательным – помощь в 50 млрд евро все еще может быть возобновлена при условии соблюдения условий. В частности, речь идет о проведении реформ, которые бы приблизили Украину к Европе, а также осуществить шаги по борьбе с коррупцией.
NYT пишет, что решение украинских властей относительно НАБУ и САП вызвало немало вопросов у стран-партнеров Украины. В частности, Джеймс Вассерстром, американский эксперт по борьбе с коррупцией, сказал, что "в сообществе доноров есть раздражение Зеленским".
Также издание пишет, что решение властей Украины сигнализировало о готовности Евросоюза сделать замечания относительно состояния внутренней политики во время войны с Россией.
Напомним
24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.
Перед этим, 22 июля, Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.
Также УНН сообщал, что Верховную Раду собирают на заседание 31 июля для рассмотрения в том числе неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.