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ЕС сокращает помощь Украине на 1,5 млрд евро из-за решения по НАБУ и САП - NYT

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Европейский Союз сокращает часть помощи Украине на 1,5 миллиарда евро из-за решения, де-факто ликвидирующего независимость НАБУ и САП. Помощь в 50 миллиардов евро может быть возобновлена при условии проведения реформ и борьбы с коррупцией.

ЕС сокращает помощь Украине на 1,5 млрд евро из-за решения по НАБУ и САП - NYT

Европейский Союз сокращает часть помощи Украине из-за решения де-факто ликвидировать независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится в материале New York Times, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, Украина получит на 1,5 миллиарда евро меньше, чем планировалось ранее. В то же время отмечается, что данное решение не является окончательным – помощь в 50 млрд евро все еще может быть возобновлена при условии соблюдения условий. В частности, речь идет о проведении реформ, которые бы приблизили Украину к Европе, а также осуществить шаги по борьбе с коррупцией.

NYT пишет, что решение украинских властей относительно НАБУ и САП вызвало немало вопросов у стран-партнеров Украины. В частности, Джеймс Вассерстром, американский эксперт по борьбе с коррупцией, сказал, что "в сообществе доноров есть раздражение Зеленским".

Также издание пишет, что решение властей Украины сигнализировало о готовности Евросоюза сделать замечания относительно состояния внутренней политики во время войны с Россией.

Напомним

24 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП.

Перед этим, 22 июля, Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, которым, в частности, были внесены изменения в полномочия НАБУ и САП. Документ поддержали 263 нардепа. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день подписал этот закон, регулирующий деятельность НАБУ и САП.

Также УНН сообщал, что Верховную Раду собирают на заседание 31 июля для рассмотрения в том числе неотложного президентского законопроекта №13533 относительно НАБУ и САП, который будут предлагать принять сразу за основу и в целом.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаполитикаНовости Мира
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Нью-Йорк Таймс
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
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