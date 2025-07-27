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ЄС скорочує допомогу Україні на 1,5 млрд євро через рішення щодо НАБУ і САП - NYT

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Європейський Союз скорочує частину допомоги Україні на 1,5 мільярда євро через рішення, що де-факто ліквідує незалежність НАБУ і САП. Допомога у 50 мільярдів євро може бути відновлена за умови проведення реформ та боротьби з корупцією.

ЄС скорочує допомогу Україні на 1,5 млрд євро через рішення щодо НАБУ і САП - NYT

Європейський Союз скорочує частину допомоги Україні через рішення, де-факто, ліквідувати незалежність Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться в матеріалі New York Times, передає УНН.

Деталі

Як зазначає видання, Україна отримає на 1,5 мільярда євро менше, ніж планувалось раніше. Водночас зазначається, що дане рішення не є остаточним – допомога у 50 млрд євро все ще може бути відновлена за умови дотримання умов. Зокрема, йдеться про проведення реформ, які б наблизили Україну до Європи, а також здійснити кроки щодо боротьби з корупцією.

NYT пише, що рішення української влади щодо НАБУ і САП, викликало немало запитань у країн-партнерів України. Зокрема, Джеймс Вассерстром, американський експерт з боротьби з корупцією, сказав, що "у спільноті донорів є роздратування Зеленським".

Також видання пише, що рішення влади України сигналізувало про готовність Євросоюзу зробити зауваження щодо стану внутрішньої політики під час війни з росією.

Нагадаємо

24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Перед цим, 22 липня, Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Також УНН повідомляв, що Верховну Раду збирають на засідання 31 липня для розгляду у тому числі невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП, який пропонуватимуть ухвалити одразу за основу та в цілому.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітикаНовини Світу
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
The New York Times
Національне антикорупційне бюро України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна
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