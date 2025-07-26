Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con

На фестивале Comic-Con показали первый эпизод телесериала "Чужой: Земля". Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Сообщается, что "Чужой: Земля", сериал телеканала FX, основанный на классических научно-фантастических фильмах ужасов студии 20th Century Studios, впервые был показан на огромном экране перед более чем 6500 фанатами перед премьерой шоу на FX и Hulu 12 августа. Это был неистовый и захватывающий опыт, демонстрирующий эпические, интимные и пикантные моменты.

Это, безусловно, самое масштабное, что я когда-либо делал - сказал Ноа Хоули, шоураннер, который написал сценарий и снял пилотный эпизод.

Сериал, по сути, рассказывает о космическом корабле, который потерпел крушение и доставил на Землю ужасного Чужого-ксеноморфа. Но, как и ожидалось, в сериале происходит гораздо больше событий. В нем поднимаются темы стремления человечества к бессмертию, жадности корпораций (и межкорпоративных войн) и братской любви.

Сидни Чандлер играет молодую женщину по имени Венди, которая является первым в своем роде гибридом — гуманоидным роботом, наполненным человеческим сознанием, созданным одной из мегакорпораций, управляющих миром. Когда исследовательский звездолет, принадлежащий другой мегакорпорации, терпит крушение в мегаполисе Юго-Восточной Азии, Венди возглавляет спасательную миссию, чтобы найти своего брата. Никто не знает, что на корабле находится ксеноморф, а также куча совершенно новых инопланетных существ.

Каждый час должен содержать элементы ужаса, но при этом он должен быть драмой…Вам придется беспокоиться о том, что я могу убить кого-то из этих людей. Это вполне возможно - рассказал Хоули.

Ной Хоули - американский писатель, продюсер и режиссер. Наиболее известен как шоураннер сериала "Фарго" и "Легион", за работу над которым Хоули был награжден премиями "Эмми", "Золотой глобус", "Выбор телевизионных критиков", "Пибоди".

Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон