Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con
Киев • УНН
На фестивале Comic-Con состоялся показ первого эпизода сериала "Чужой: Земля" от FX, основанного на классических фильмах ужасов. Сериал, который выйдет 12 августа, рассказывает о ксеноморфе, попавшем на Землю, и исследует темы бессмертия, корпоративной жадности и братской любви.
На фестивале Comic-Con показали первый эпизод телесериала "Чужой: Земля". Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Сообщается, что "Чужой: Земля", сериал телеканала FX, основанный на классических научно-фантастических фильмах ужасов студии 20th Century Studios, впервые был показан на огромном экране перед более чем 6500 фанатами перед премьерой шоу на FX и Hulu 12 августа. Это был неистовый и захватывающий опыт, демонстрирующий эпические, интимные и пикантные моменты.
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Сериал, по сути, рассказывает о космическом корабле, который потерпел крушение и доставил на Землю ужасного Чужого-ксеноморфа. Но, как и ожидалось, в сериале происходит гораздо больше событий. В нем поднимаются темы стремления человечества к бессмертию, жадности корпораций (и межкорпоративных войн) и братской любви.
Сидни Чандлер играет молодую женщину по имени Венди, которая является первым в своем роде гибридом — гуманоидным роботом, наполненным человеческим сознанием, созданным одной из мегакорпораций, управляющих миром. Когда исследовательский звездолет, принадлежащий другой мегакорпорации, терпит крушение в мегаполисе Юго-Восточной Азии, Венди возглавляет спасательную миссию, чтобы найти своего брата. Никто не знает, что на корабле находится ксеноморф, а также куча совершенно новых инопланетных существ.
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