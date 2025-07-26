Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con

На фестивалі Comic-Con показали перший епізод телесеріалу "Чужий: Земля". Про це УНН повідомляє з посиланням на The Hollywood Reporter.

Повідомляється, що "Чужий: Земля", серіал телеканалу FX, заснований на класичних науково-фантастичних фільмах жахів студії 20th Century Studios, вперше був показаний на величезному екрані перед більш ніж 6500 фанатами перед прем'єрою шоу на FX та Hulu 12 серпня. Це був несамовитий і захоплюючий досвід, що демонструє епічні, інтимні та пікантні моменти.

Це, безумовно, наймасштабніше, що я коли-небудь робив - сказав Ноа Хоулі, шоураннер, який написав сценарій і зняв пілотний епізод.

Серіал, по суті, розповідає про космічний корабель, який зазнав аварії та доставив на Землю жахливого Чужого-ксеноморфа. Але, як і очікувалося, в серіалі відбувається набагато більше подій. У ньому порушуються теми прагнення людства до безсмертя, жадібності корпорацій (і міжкорпоративних воєн) та братерської любові.

Сідні Чандлер грає молоду жінку на ім'я Венді, яка є першим у своєму роді гібридом — гуманоїдним роботом, наповненим людською свідомістю, створеним однією з мегакорпорацій, що керують світом. Коли дослідницький зореліт, що належить іншій мегакорпорації, зазнає аварії в мегаполісі Південно-Східної Азії, Венді очолює рятувальну місію, щоб знайти свого брата. Ніхто не знає, що на кораблі знаходиться ксеноморф, а також купа абсолютно нових інопланетних істот.

Кожна година повинна містити елементи жаху, але при цьому вона має бути драмою…Вам доведеться турбуватися про те, що я можу вбити когось із цих людей. Це цілком можливо - розповів Хоулі.

Ной Хоулі - американський письменник, продюсер та режисер. Найбільш відомий як шоураннер серіалу "Фарго" та "Легіон", за роботу над яким Хоулі був нагороджений преміями "Еммі", "Золотий глобус", "Вибір телевізійних критиків", "Пібоді".

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