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Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон

Київ • УНН

 • 3921 перегляди

FX замовив п'ятий сезон серіалу "Ведмідь" менш ніж через тиждень після прем'єри четвертого сезону. Новий сезон вийде у 2026 році на Hulu, продовжуючи історію персонажів, які розвивають свій ресторан.

Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон
hulu.com

FX замовив п'ятий сезон серіалу "Ведмідь" (The Bear), удостоєного премії "Еммі", менш ніж через тиждень після прем'єри четвертого сезону 25 червня, повідомляє The Hollywood Reporter, пише УНН.

Деталі

Як і попередні сезони, серіал транслюватиметься на Hulu. П'ятий сезон має вийти у 2026 році.

"Ведмідь" продовжує залишатися улюбленцем фанатів по всьому світу, і їхня реакція на цей сезон - судячи з неймовірно високої аудиторії глядачів - була такою ж вражаючою, як і на будь-який із попередніх сезонів", - заявив голова FX Джон Ландграф.

FX та Hulu не опублікували жодних даних про перегляди для четвертого сезону. Проте минулі сезони показали себе добре: третій сезон провів шість тижнів у десятці найкращих на стрімінгах у чарті Nielsen і набрав близько 4,5 млрд хвилин перегляду за цей проміжок часу.

У поточному сезоні, який знімався одночасно з третім сезоном, Кармі (Джеремі Аллен Вайт), Сідні (Айо Едебірі), Річі (Ебон Мосс-Бахрах) та решта персоналу "The Bear" намагаються просунути ресторан вперед - у той час як цокаючий годинник нагадує всім, скільки у них залишилося часу.

Зірка серіалу "Ведмідь" перетвориться у Брюса Спрінгстіна у новому байопіку: перше фото28.10.24, 16:53 • 107257 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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