Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон
Киев • УНН
FX заказал пятый сезон сериала "Медведь" менее чем через неделю после премьеры четвертого сезона. Новый сезон выйдет в 2026 году на Hulu, продолжая историю персонажей, развивающих свой ресторан.
FX заказал пятый сезон сериала "Медведь" (The Bear), удостоенного премии "Эмми", менее чем через неделю после премьеры четвертого сезона 25 июня, сообщает The Hollywood Reporter, пишет УНН.
Детали
Как и предыдущие сезоны, сериал будет транслироваться на Hulu. Пятый сезон должен выйти в 2026 году.
"Медведь" продолжает оставаться любимцем фанатов по всему миру, и их реакция на этот сезон - судя по невероятно высокой аудитории зрителей - была такой же впечатляющей, как и на любой из предыдущих сезонов", - заявил глава FX Джон Ландграф.
FX и Hulu не опубликовали никаких данных о просмотрах для четвертого сезона. Однако прошлые сезоны показали себя хорошо: третий сезон провел шесть недель в десятке лучших на стримингах в чарте Nielsen и набрал около 4,5 млрд минут просмотра за этот промежуток времени.
В текущем сезоне, который снимался одновременно с третьим сезоном, Карми (Джереми Аллен Уайт), Сидни (Айо Эдебири), Ричи (Эбон Мосс-Бахрах) и остальной персонал "The Bear" пытаются продвинуть ресторан вперед - в то время как тикающие часы напоминают всем, сколько у них осталось времени.
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