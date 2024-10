Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Опубликовано первое изображение актера Джереми Аллена Уайта в образе Брюса Спрингстина для будущего биографического фильма, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Звезда сериала The Bear («Медведь») сыграет рок-икону в фильме Deliver Me From Nowhere («Спаси меня из ниоткуда»), посвященном созданию альбома 1982 года «Nebraska».

На фоне того, как начинается продакшн фильма перед его выходом в 2025 году, была опубликована первая фотография Уайта в образе Спрингстина, на которой звезда демонстрирует образ музыканта.

Walt Disney Studios

Помимо Уайта, в Deliver Me From Nowhere будут сниматься Стивен Грэм из Peaky Blinders в роли отца Спрингстина, Джереми Стронг из Succession в роли наставника и менеджера Джона Ландау и Пол Уолтер Хаузер из Black Bird в роли гитарного техника Майка Батлана.

Также «на борту» Одесса Янг из Mothering Sunday в роли возлюбленной Фей и Джонни Канниццаро из Quantum Leap в роли участника E Street Band Стиви Ван Зандта.

Недавно говоря об игре Уайта, настоящий Ландау сказал The Hollywood Reporter: «О боже он просто идеален. Подбор актеров великолепен. [Режиссер] Скотт [Купер] сказал мне вначале: «Мы наберем правильный актерский состав, и мы правильно расскажем эту историю«, и он набрал правильный актерский состав».

В августе в интервью GQ Уайт рассказал о подготовке к роли, объяснив: «Мне очень повезло, что сейчас есть команда людей, которые помогают молодым актерам изображать рок-звезд. У меня есть действительно талантливая группа людей, которые помогают мне тренироваться вокально, музыкально, чтобы подготовиться к этому». Он добавил, что Спрингстин «действительно поддерживал проект» и назвал рок-икону «просто лучшим парнем».

