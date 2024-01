"Медведь", "Наследники" и "Ссора": объявлены победители премии "Эмми-2023"

Главными победителями 75-й церемонии вручения премии "Эмми-2023" стали сериалы "Медведь (The Bear)", "Наследники (Succession)" и "Ссора (Beef)".

Об этом сообщает УНН со ссылкой на список победителей и претендентов, который опубликован на сайте премии.

Детали

Вчера прошла 75 церемония вручения премии "Эмми", которая отмечала передовые достижения в телевизионном сезоне 2022-2023 годов. В этом году событие состоялось уже после нового года из-за из-за забастовок гильдий сценаристов и актеров.

Сериал "Наследники (Succession)" получил награду, как лучший драматический сериал. В свою очередь лучшим комедийным сериалом стал "Медведь (The Bear)", а первенство среди мини-сериалов или сериалов-антологий заняла работа под названием "Ссора (Beef)".

Также "События прошлой недели с Джоном Оливером (Last Week Tonight With John Oliver)" получил награду за выдающийся сценарий эстрадного сериала, а "Ежедневное шоу с Тревором Ноа (The Daily Show With Trevor Noah)" было названо лучшим разговорным сериалом.

