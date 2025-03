"Ведмідь", "Спадкоємці" та "Сварка": оголошено переможців премії "Еммі- 2023"

Головними переможцями 75-ї церемонії вручення премії "Еммі-2023" стали серіали "Ведмідь (The Bear)", "Спадкоємці (Succession)" та "Сварка (Beef)".

Деталі

Вчора минула 75 церемонія вручення премії "Еммі", яка відзначала передові досягнення в телевізійному сезоні 2022-2023 років. Цьогоріч подія відбулася вже після нового року через через страйки гільдій сценаристів та акторів.

Серіал "Спадкоємці (Succession)" отримав нагороду, як найкращий драматичний серіал. В свою чергу найкращим комедійним серіалом став "Ведмідь (The Bear)", а першість серед мінісеріалів або серіалів-антологій посіла робота під назвою "Сварка (Beef)".

Також "Події минулого тижня з Джоном Олівером (Last Week Tonight With John Oliver)" отримав нагороду за видатний сценарій естрадного серіалу, а " Щоденне шоу з Тревором Ноа (The Daily Show With Trevor Noah)" було названо найкращим розмовним серіалом.

