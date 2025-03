"Золотий глобус 2024": перемогу святкували "Оппенгеймер" і "Спадкоємці"

Кінострічка "Оппенгеймер" стала головним тріумфатором на церемонії вручення премії "Золотий глобус", забравши п'ять нагород, включаючи головну. Список переможців та претендентів опубліковано на сайті премії, пише УНН.

Деталі

Як зазначає BBC, Кілліан Мерфі та Роберт Дауні-молодший були відзначені за акторську гру, а Крістофер Нолан став кращим режисером.

"Спадкоємці" здобули найбільше перемог у телевізійних категоріях після свого гучного четвертого й останнього сезону.

Тим часом "Барбі" виграла першу нагороду за касові досягнення, зібравши 1,4 мільярда доларів у всьому світі.

По дві перемоги здобули фільми "Траєкторія падіння", "Залишені" та "Бідолахи" та одну перемогу "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе.

Зірка останнього фільму Лілі Гладстон була названа найкращою драматичною актрисою, що зробило її першим корінним жителем, який отримав цю нагороду, що вона назвала "історичним".

Зірка "Оппенгеймера" Мерфі віддав належне "строгості, зосередженості та відданості" Нолана під час створення фільму, який зібрав у прокаті 954 мільйони доларів і став найкращим драматичним фільмом на церемонії.

Байопік також отримав нагороди за найкращу музику та найкращу чоловічу роль другого плану для Дауні-молодшого, який зіграв урядовця США Льюїса Штрауса.

Дауні-молодший визнав малоймовірний успіх фільму в касових зборах у своїй промові, пожартувавши: "Глибока історія про етичну дилему ядерної зброї зібрала 1 мільярд доларів?".

Серіал "Спадкоємці" став багаторазовим переможцем у телевізійних категоріях – після четвертого й останнього сезону драми про медіа-магната та його дітей, які борються за контроль над його компанією.

Кіран Калкін, який зіграв в серіалі, був визнаний найкращим телевізійним актором. Його колега по серіалу Сара Снук була названа найкращою телевізійною актрисою та сказала глядачам: "Це шоу змінило моє життя".

Британська зірка Меттью Макфейден також був названий найкращим актором другого плану за роль у серіалі.

Шоу, яке було схвалено критиками, також виграло у номінації "Найкращий драматичний серіал" - головний приз вечора в телевізійних категоріях.

Біллі Айліш стала переможцем у номінації "Найкраща оригінальна пісня" з What Was I Made For? - одна з трьох номінованих пісень із саундтреку до фільму "Барбі".

Актор Пол Джаматті був визнаний найкращим актором у драмі у фільмі "Залишені". Він грає вчителя, який змушений залишитися в інтернаті на Різдво, щоб доглядати за дітьми, які не повертаються додому на канікули.

Судова драма "Траєкторія падіння" отримала нагороду за найкращий фільм іноземною мовою та найкращий сценарій.

Серед інших переможців у телевізійних категоріях – Стівен Юн та Елі Вонг, яких відзначили за їхні виступи у фільмі "Сварка", а також Джеремі Аллен Вайт і Айо Едебірі з "Ведмедя".

Акторка Елізабет Дебікі була названа найкращою актрисою другого плану в серіалі за роль принцеси Діани у "Короні". Вона подякувала продюсерам шоу "за те, що довірили мені цю роль".

Емма Стоун була визнана найкращою актрисою в мюзиклі або комедії за її роль у фільмі "Бідолахи", який також став найкращим музичним або комедійним фільмом.

Доповнення

"Золотий глобус" знаменує собою першу велику церемонію сезону вручення кінопремій, кульмінацією якого стане вручення "Оскара" 10 березня.