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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 14888 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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У санкт-петербурзі масштабна пожежа на стратегічному заводі "авангард": що відомо

Київ • УНН

 • 408 перегляди

У російському санкт-петербурзі вночі сталася масштабна пожежа на заводі "авангард", що виробляє радіоелектроніку та мікросхеми. Причини пожежі поки невідомі.

У санкт-петербурзі масштабна пожежа на стратегічному заводі "авангард": що відомо

В російському санкт-петербурзі в ніч на четвер, 29 травня, сталася масштабна пожежа на заводі "авангард". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

За даними ЗМІ, пожежа не була спричинена влучанням БпЛА, причини події наразі не відомі.

Тим часом у мережі вже з'явилися кадри пожежі на "авангарді".

Довідково

ВАТ "авангард" - велике науково-виробниче підприємство росії, займається виробництвом продукції радіоелектроніки, мікросхемотехніки, приладобудування, а також виробництвом базових несучих конструкцій радіоелектронної апаратури. Має статус федерального науково-виробничого центру, включено до переліку стратегічних та системотворчих підприємств росії.

Нагадаємо

Напередодні у зеленограді, одному з округів москви, сталася пожежа на території технопарку "елма". З-поміж основних видів діяльності технопарку є виробництво електронної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, а також оптичної техніки.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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