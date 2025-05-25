"Двіжуха" на бєлгородщині в рф: потяг підірвався на вибуховому пристрої, закладеному під рейками
Київ • УНН
У новооскольському окрузі бєлгородської області рф потяг наїхав на вибухівку, закладену під рейками. Пошкоджено контактну мережу, рух поїздів припинено, постраждалих немає.
У новооскольському окрузі білгородської області росії залізничний потяг наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейками. Про це повідомив губернатор в'ячеслав гладков інформує УНН.
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За його словами, в результаті інциденту стався вибух, постраждалих немає.
Пошкоджено контактну мережу залізничної колії. Рух поїздів тимчасово припинено
Він додав, що на місці працюють усі оперативні служби.
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