"Движуха" на белгородщине в рф: поезд подорвался на взрывном устройстве, заложенном под рельсами

В новооскольском округе белгородской области россии железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор вячеслав гладков информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате инцидента произошел взрыв, пострадавших нет.

Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено - написал чиновник.

Он добавил, что на месте работают все оперативные службы.

Напомним

В ночь на 22 мая российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались москва, тула, орел, курск, белгород и другие области.

21 мая ночью дроны атаковали предприятия ОПК в россии, в частности в орловской области.

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