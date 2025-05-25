"Движуха" на белгородщине в рф: поезд подорвался на взрывном устройстве, заложенном под рельсами

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
24 мая, 16:10 • 144388 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 158090 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 233864 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 285948 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 177441 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 112074 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 107964 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 74643 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 57389 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 54623 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
94%
746мм
Популярные новости

Оккупанты повредили помещение крупнейшего в Николаевской области Центра обслуживания плательщиков - Кравченко

25 мая, 09:42 • 39344 просмотра

В Николаеве под завалами продолжают искать еще одну женщину - Ким

25 мая, 09:57 • 16796 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 102579 просмотра

Силы обороны пополняют “обменный фонд” российскими солдатами и офицерами - Генштаб

14:12 • 24645 просмотра

Китайский прорыв в оружии: электромагнитная винтовка делает 3000 выстрелов в минуту

14:54 • 40446 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 233850 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 285934 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 273464 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 365360 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 444978 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Башар Асад

Борис Джонсон

Борис Писториус

Виталий Кличко

Актуальные места

Киев

Киевская область

Сумская область

Херсонская область

Харьков

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 102720 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 144388 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 53208 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 50763 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 55406 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Хранитель

Туполев Ту-22М

Шахед-136

Кх-59

"Движуха" на белгородщине в рф: поезд подорвался на взрывном устройстве, заложенном под рельсами

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В новооскольском округе белгородской области рф поезд наехал на взрывчатку, заложенную под рельсами. Повреждена контактная сеть, движение поездов приостановлено, пострадавших нет.

"Движуха" на белгородщине в рф: поезд подорвался на взрывном устройстве, заложенном под рельсами

В новооскольском округе белгородской области россии железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор вячеслав гладков информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате инцидента произошел взрыв, пострадавших нет.

Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено

- написал чиновник.

Он добавил, что на месте работают все оперативные службы.

Напомним

В ночь на 22 мая российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались москва, тула, орел, курск, белгород и другие области.

21 мая ночью дроны атаковали предприятия ОПК в россии, в частности в орловской области.

Зеленский: бои на Курщине и Белгородщине – это превентивная оборона14.05.25, 20:57 • 4689 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Brent
$64.89
Bitcoin
$107,360.60
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,360.50
Ethereum
$2,511.31