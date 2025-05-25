"Движуха" на белгородщине в рф: поезд подорвался на взрывном устройстве, заложенном под рельсами
Киев • УНН
В новооскольском округе белгородской области рф поезд наехал на взрывчатку, заложенную под рельсами. Повреждена контактная сеть, движение поездов приостановлено, пострадавших нет.
В новооскольском округе белгородской области россии железнодорожный поезд наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. Об этом сообщил губернатор вячеслав гладков информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате инцидента произошел взрыв, пострадавших нет.
Повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Движение поездов временно приостановлено
Он добавил, что на месте работают все оперативные службы.
Напомним
В ночь на 22 мая российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались москва, тула, орел, курск, белгород и другие области.
21 мая ночью дроны атаковали предприятия ОПК в россии, в частности в орловской области.
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