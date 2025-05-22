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Дрони атакували вночі рф: під ударом була московська та ще кілька областей

Київ • УНН

 • 3200 перегляди

Російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися москва, тула, орел, курськ, бєлгород та інші області. Повідомляється про збиті дрони та тимчасові обмеження в аеропорту внуково.

Дрони атакували вночі рф: під ударом була московська та ще кілька областей

Вночі росія зазнала атак безпілотників. Зокрема, була атакована  московська  область і тула. міноборони рф стверджують, що всього збито 105 дронів, передає УНН

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив  в Telegram, що невідомими дронами були атаковані об'єкти ВПК росії на московщині, в тулі. Тим часом міноборони рф стверджує, що з 00:00 до 05:30 мск черговими засобами ППО нібито було  знищено і перехоплено 105 безпілотних літальних апаратів літакового типу: 

  • 35 БпЛА – над територією московського регіону;
    • 14 БпЛА – над територією орловської області;
      • 12 БпЛА – над територією курської області;
        • 11 БпЛА – над територією бєлгородської області;
          • 10 БпЛА – над територією тульської області;
            • 9 БпЛА – над територією калузької області;
              • 7 БпЛА – над територією воронезької області;
                • по три БпЛА знищено над територіями липецької і смоленської областей;
                  • один БпЛА – над територією брянської області.

                    Мер москви сергій собянін повідомляв, що в  ніч на 22 травня на підльоті до москви нібито  збили 28 безпілотників.  

                    ТАСС повідомляло, що аеропорт внуково попередило про затримки деяких рейсів через обмеження на прийом і випуск повітряних суден. 

                    У внуково були введені тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден з 02:05 мск. За даними росавіації, о 05:55 мск аеропорт відновив роботу.

                    Прокремлівський Mash повідомляв, що безпілотники атакували тулу. Жителі Совєтського і Пролетарського районів повідомляли про вибухи. Люди з Центрального і Заріченського районів — повідомляли про спалахи з 02:00. Mash публікував відео атаки безпілотників на орловську область.

                    Доповнення

                    Вчора, 21 травня вночі дрони атакували підприємства ВПК в росії, зокрема в орловській області. 

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

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