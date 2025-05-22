Дрони атакували вночі рф: під ударом була московська та ще кілька областей
Київ • УНН
Російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися москва, тула, орел, курськ, бєлгород та інші області. Повідомляється про збиті дрони та тимчасові обмеження в аеропорту внуково.
Вночі росія зазнала атак безпілотників. Зокрема, була атакована московська область і тула. міноборони рф стверджують, що всього збито 105 дронів, передає УНН.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив в Telegram, що невідомими дронами були атаковані об'єкти ВПК росії на московщині, в тулі. Тим часом міноборони рф стверджує, що з 00:00 до 05:30 мск черговими засобами ППО нібито було знищено і перехоплено 105 безпілотних літальних апаратів літакового типу:
- 35 БпЛА – над територією московського регіону;
- 14 БпЛА – над територією орловської області;
- 12 БпЛА – над територією курської області;
- 11 БпЛА – над територією бєлгородської області;
- 10 БпЛА – над територією тульської області;
- 9 БпЛА – над територією калузької області;
- 7 БпЛА – над територією воронезької області;
- по три БпЛА знищено над територіями липецької і смоленської областей;
- один БпЛА – над територією брянської області.
Мер москви сергій собянін повідомляв, що в ніч на 22 травня на підльоті до москви нібито збили 28 безпілотників.
ТАСС повідомляло, що аеропорт внуково попередило про затримки деяких рейсів через обмеження на прийом і випуск повітряних суден.
У внуково були введені тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден з 02:05 мск. За даними росавіації, о 05:55 мск аеропорт відновив роботу.
Прокремлівський Mash повідомляв, що безпілотники атакували тулу. Жителі Совєтського і Пролетарського районів повідомляли про вибухи. Люди з Центрального і Заріченського районів — повідомляли про спалахи з 02:00. Mash публікував відео атаки безпілотників на орловську область.
Доповнення
Вчора, 21 травня вночі дрони атакували підприємства ВПК в росії, зокрема в орловській області.