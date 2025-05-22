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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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Дроны атаковали ночью рф: под ударом была московская и еще несколько областей

Киев • УНН

 • 2650 просмотра

Российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались Москва, Тула, Орел, Курск, Белгород и другие области. Сообщается о сбитых дронах и временных ограничениях в аэропорту Внуково.

Дроны атаковали ночью рф: под ударом была московская и еще несколько областей

Ночью россия подверглась атакам беспилотников. В частности, была атакована  московская  область и тула. Минобороны рф утверждают, что всего сбито 105 дронов, передает УНН

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил  в Telegram, что неизвестными дронами были атакованы объекты ВПК россии на московщине, в туле. Тем временем минобороны рф утверждает, что с 00:00 до 05:30 мск дежурными средствами ПВО якобы было  уничтожено и перехвачено 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 

  • 35 БпЛА – над территорией московского региона;
    • 14 БпЛА – над территорией орловской области;
      • 12 БпЛА – над территорией курской области;
        • 11 БпЛА – над территорией белгородской области;
          • 10 БпЛА – над территорией тульской области;
            • 9 БпЛА – над территорией калужской области;
              • 7 БпЛА – над территорией воронежской области;
                • по три БпЛА уничтожены над территориями липецкой и смоленской областей;
                  • один БпЛА – над территорией брянской области.

                    Мэр москвы сергей собянин сообщал, что в  ночь на 22 мая на подлете к москве якобы  сбили 28 беспилотников.  

                    ТАСС сообщало, что аэропорт Внуково предупредило задержках некоторых рейсов из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов. 

                    Во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:05 мск. По данным росавиации, в 05:55 мск аэропорт возобновил работу.

                    Прокремлевский Mash сообщал, что беспилотники атаковали тулу. Жители Советского и Пролетарского районов сообщали о взрывах. Люди из Центрального и Зареченского районов — сообщали о вспышках с 02:00. Mash публиковал видео атаки беспилотников на орловскую область.

                    Дополнение

                    Вчера, 21 мая ночью дроны атаковали предприятия ВПК в россии, в частности в орловской области. 

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

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