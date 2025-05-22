Дроны атаковали ночью рф: под ударом была московская и еще несколько областей
Киев • УНН
Российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались Москва, Тула, Орел, Курск, Белгород и другие области. Сообщается о сбитых дронах и временных ограничениях в аэропорту Внуково.
Ночью россия подверглась атакам беспилотников. В частности, была атакована московская область и тула. Минобороны рф утверждают, что всего сбито 105 дронов, передает УНН.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил в Telegram, что неизвестными дронами были атакованы объекты ВПК россии на московщине, в туле. Тем временем минобороны рф утверждает, что с 00:00 до 05:30 мск дежурными средствами ПВО якобы было уничтожено и перехвачено 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
- 35 БпЛА – над территорией московского региона;
- 14 БпЛА – над территорией орловской области;
- 12 БпЛА – над территорией курской области;
- 11 БпЛА – над территорией белгородской области;
- 10 БпЛА – над территорией тульской области;
- 9 БпЛА – над территорией калужской области;
- 7 БпЛА – над территорией воронежской области;
- по три БпЛА уничтожены над территориями липецкой и смоленской областей;
- один БпЛА – над территорией брянской области.
Мэр москвы сергей собянин сообщал, что в ночь на 22 мая на подлете к москве якобы сбили 28 беспилотников.
ТАСС сообщало, что аэропорт Внуково предупредило задержках некоторых рейсов из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
Во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 02:05 мск. По данным росавиации, в 05:55 мск аэропорт возобновил работу.
Прокремлевский Mash сообщал, что беспилотники атаковали тулу. Жители Советского и Пролетарского районов сообщали о взрывах. Люди из Центрального и Зареченского районов — сообщали о вспышках с 02:00. Mash публиковал видео атаки беспилотников на орловскую область.
Дополнение
Вчера, 21 мая ночью дроны атаковали предприятия ВПК в россии, в частности в орловской области.