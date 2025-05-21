Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

Ночью дроны атаковали предприятия ВПК в россии, в частности в орловской области. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, передает УНН.

Неизвестные дроны атаковали предприятия ВПК рф ночью, в частности в орловской области. Враг бил по Сумам, Киевской области. Война продолжается - написал Коваленко.

В Сумской области от ракетного удара во время занятий на стрельбище погибли 6 военных, более 10 ранены, идет расследование - НГУ

Детали

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал о хронике атак БПЛА ночью по россии:

болхов. орловская область. В промежуток с 00:20 до 05:30 поражено АО “Болховский завод полупроводниковых приборов” - продукция завода используется в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов. Предприятие сотрудничает с концерном «Созвездие» и другими структурами оборонно-промышленного комплекса;

орловская область под атакой БПЛА с 00:30 до 07:00. Официальный Орел сообщил о “сбитии” 37 БПЛА, однако их часть сбивали пораженным АО “БЗПВ”;

рязань. Ночью над городом прозвучало не менее 11 взрывов. По сообщениям из города, не менее 3 поражений “не земли”. Результаты требуют уточнения. Официальная Рязань пока не комментирует, что лишь подтверждает факт поражения.

Закрытыми были аэропорты калуги, ярославля и костромы - был введен план "Ковер" из-за угрозы наших БПЛА, сообщил Андрющенко.

Telegram-канал SHOT также сообщал, что ночью были слышны взрывы в небе над рязанью. Как рассказали SHOT местные жители, в общей сложности они насчитали около 5 громких взрывов, которые были слышны в разных частях города. Предварительно система ПВО работала по беспилотникам. Информации о последствиях на земле и пострадавших не поступало.

По данным телеграм-канала, также жители тульской области рф сообщали о звуках взрывов в небе. По данным SHOT, громкие звуки слышали жители города алексин. Предварительно система ПВО сбивала беспилотники.

минобороны рф предоставило информацию о сбитии дронов в россии: за ночь отчитались о перехвате и уничтожении 127 дронов: 41 БпЛА - над территорией брянской области, 37 БпЛА - над территорией орловской области, 31 БпЛА - над территорией курской области, 6 БпЛА - над территорией московского региона, пять БпЛА - над территорией владимирской области, три БпЛА - над территорией рязанской области, по одному БпЛА - над территориями белгородской, тульской, калужской областей и над акваторией Черного моря. А утром, в период с 04:00 до 08:00, как утверждают в мо рф, их средствами ПВО было уничтожено 32 дрона: 16 БпЛА - над территорией орловской области, 10 - над территорией брянской области, 6 - над территорией курской области.

рф совершенствует "шахеды" и все чаще запускает дроны-имитаторы для истощения ПВО - Игнат