Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

Уночі дрони атакували підприємства ВПК в росії, зокрема в орловській області. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.

Невідомі дрони атакували підприємства ВПК рф вночі, зокрема в орловській області. Ворог бив по Сумах, Київщині. Війна триває - написав Коваленко.

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Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів про хроніку атак БПЛА вночі по росії:

болхов. орловська область. У проміжок з 00:20 до 05:30 уражено АТ “Болховский завод полупроводниковых приборов” - продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів. Підприємство співпрацює з концерном «Сузір’я» та іншими структурами оборонно-промислового комплексу;

орловська область під атакою БПЛА з 00:30 до 07:00. Офіційний Орел повідомив про “збиття” 37 БПЛА, проте їх частину збивали ураженим АТ “БЗПВ”;

рязань. Уночі над містом пролунало не менш 11 вибухів. За повідомленнями з міста, не менш 3 уражень “не землі”. Результати потребують уточнення. Офіційна Рязань поки не коментує, що лише підтверджує факт ураження.

Закритими були аеропорти калуги, ярославля та костроми - було введено план "Килим" через загрозу наших БПЛА, повідомив Андрющенко.

Telegram-канал SHOT також повідомляв, що вночі було чути вибухи у небі над рязанню. Як розповіли SHOT місцеві жителі, загалом вони нарахували близько 5 гучних вибухів, які були чутні у різних частинах міста. Попередньо система ППО працювала по безпілотниками. Інформації про наслідки на землі та постраждалих не надходило.

За даними телеграм-каналу, також жителі тульської області рф повідомляли про звуки вибухів у небі. За даними SHOT, гучні звуки чули жителі міста олексин. Попередньо система ППО збивала безпілотники.

міноборони рф надало інформацію про збиття дронів в росії: за ніч прозвітували про перехоплення та знищення 127 дронів: 41 БпЛА - над територією брянської області, 37 БпЛА - над територією орловської області, 31 БпЛА - над територією курської області, 6 БпЛА - над територією московського регіону, п'ять БпЛА - над територією володимирської області, три БпЛА - над територією рязанської області, по одному БпЛА - над територіями бєлгородської, тульської, калузької областей та над акваторією Чорного моря. А вранці, у період з 04:00 до 08:00, як стверджують у мо рф, їхніми засобами ППО було знищено 32 дрони: 16 БпЛА - над територією орловської області, 10 - над територією брянської області, 6 - над територією курської області.

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