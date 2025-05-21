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Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Вночі дрони атакували підприємства ВПК рф, зокрема в Орловській області. Міноборони рф заявило про перехоплення понад 100 дронів над різними областями.

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

Уночі дрони атакували підприємства ВПК в росії, зокрема в орловській області. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, передає УНН.

Невідомі дрони атакували підприємства ВПК рф вночі, зокрема в орловській області. Ворог бив по Сумах, Київщині. Війна триває

- написав Коваленко.

На Сумщині від ракетного удару під час занять на стрільбищі загинуло 6 військових, понад 10 поранено, іде розслідування - Нацгвардія21.05.25, 08:32 • 2652 перегляди

Деталі

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів про хроніку атак БПЛА вночі по росії:

  • болхов. орловська область. У проміжок з 00:20 до 05:30 уражено АТ “Болховский завод полупроводниковых приборов” - продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів. Підприємство співпрацює з концерном «Сузір’я» та іншими структурами оборонно-промислового комплексу;
    • орловська область під атакою БПЛА з 00:30 до 07:00. Офіційний Орел повідомив про “збиття” 37 БПЛА, проте їх частину збивали ураженим АТ “БЗПВ”;
      • рязань. Уночі над містом пролунало не менш 11 вибухів. За повідомленнями з міста, не менш 3 уражень “не землі”. Результати потребують уточнення. Офіційна Рязань поки не коментує, що лише підтверджує факт ураження.

        Закритими були аеропорти калуги, ярославля та костроми - було введено план "Килим" через загрозу наших БПЛА, повідомив Андрющенко.

        Telegram-канал SHOT також повідомляв, що вночі було чути вибухи у небі над рязанню. Як розповіли SHOT місцеві жителі, загалом вони нарахували близько 5 гучних вибухів, які були чутні у різних частинах міста. Попередньо система ППО працювала по безпілотниками. Інформації про наслідки на землі та постраждалих не надходило.

        За даними телеграм-каналу, також жителі тульської області рф повідомляли про звуки вибухів у небі. За даними SHOT, гучні звуки чули жителі міста олексин. Попередньо система ППО збивала безпілотники.

        міноборони рф надало інформацію про збиття дронів в росії: за ніч прозвітували про перехоплення та знищення 127 дронів: 41 БпЛА - над територією брянської області, 37 БпЛА - над територією орловської області, 31 БпЛА - над територією курської області, 6 БпЛА - над територією московського регіону, п'ять БпЛА - над територією володимирської області, три БпЛА - над територією рязанської області, по одному БпЛА - над територіями бєлгородської, тульської, калузької областей та над акваторією Чорного моря. А вранці, у період з 04:00 до 08:00, як стверджують у мо рф, їхніми засобами ППО було знищено 32 дрони: 16 БпЛА - над територією орловської області, 10 - над територією брянської області, 6 - над територією курської області.

        рф вдосконалює "шахеди" та дедалі частіше запускає дрони-імітатори для виснаження ППО - Ігнат20.05.25, 11:41 • 2316 переглядiв

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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