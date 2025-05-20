рф совершенствует "шахеды" и все чаще запускает дроны-имитаторы для истощения ПВО - Игнат

россия активно совершенствует дроны-камикадзе типа Shahed, изменяя их конструкцию, цвет корпуса и систему наведения, чтобы преодолевать украинские системы РЭБ. Также оккупанты все чаще запускают дроны-имитаторы, которые не только путают противовоздушную оборону, но и могут нести взрывчатку. Об этом в эфире телемарафона во вторник сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Усовершенствование "шахедов" продолжается не первый год. То, что он визуально изменился, это понятно, даже цвет изменился, меняется система его наведения. Видим постоянно, что враг пытается усовершенствовать те компоненты внутренние, которые позволяют преодолевать наши системы РЭБ, потому что они активно применяются - сообщил Игнат.

По его словам, на такое большое количество БпЛА, которые запускают россияне каждую ночь, "не хватит никаких ракет", поэтому украинские Силы обороны запускают мобильные огневые группы, системы РЭБ, авиацию и противовоздушную оборону Сухопутных войск.

"Тактические приемы, которые применяет противник - это одновременно большая группа ударных БпЛА с большой высоты атакует один город или один объект. Понятно, что такое большое количество поразить не удастся, поэтому при таких атаках процент сбития будет меньше", - отметил спикер ПС ВСУ.

По его словам, еще одна из тактик россиян - использование дронов-имитаторов во время массированных атак, их цель - истощение нашей противовоздушной обороны. Узнать сразу, это "шахед", или имитатор - невозможно, поэтому Силы обороны должны отрабатывать по всем целям.

"Дроны-имитаторы имитируют "шахед". Сразу узнать, что это - "шахед" или имитатор - невозможно, это уже позже или по звуку, или визуально определяется. Их цель - истощение нашей противовоздушной обороны, осложнение воздушной обстановки. Если летит 30 БпЛА или 130? Были и такие случаи, что имитаторов было больше, и на всех них надо реагировать силам обороны и отрабатывать", - отметил Игнат.

Кроме этого он добавил, что такие дроны имитаторы не являются полностью безопасными, несмотря на название, потому что тоже могут нести взрывчатку.

"Они не являются имитаторами сугубо, то есть безопасными. На этих дронах тоже находили взрывчатку, небольшого заряда пусть, но они несут тоже серьезную опасность, именно поэтому ГСЧС постоянно предупреждают, что при нахождении любых дронов на земле ни в коем случае прикасаться к ним не нужно", - добавил спикер.

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