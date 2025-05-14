Зеленский: бои на Курщине и Белгородщине – это превентивная оборона

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности на Курщине и в Белгородской области. Глава государства отметил, что боевые действия на территории на территории рф - это не выбор Украины, это превентивная оборона. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Я хочу отметить наших воинов. Это очень важно в это время. Были доклады сегодня главкома Сырского о ситуации на фронте – на всех направлениях. Ежесуточно – более сотни боев. Особенно тяжелые – Покровское направление, другие направления в нашей Донецкой области. Мы продолжаем наши активные действия в Курщине и в Белгородской области – мы защищаем превентивно украинское приграничье. Но все боевые действия – это не наш выбор, это наша оборона – оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне – почему она началась, почему она продолжается – все эти ответы в москве. Как война закончится, зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра – в Турции - заявил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было проведено несколько совещаний по формату встреч в Турции, и добавил, что ожидает, кто прибудет от россии, и тогда будет определять, какие шаги стоит делать Украине.