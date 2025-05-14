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Зеленський про переговори у Туреччині: очікую, хто прибуде від росії, і тоді буду визначати подальші кроки України

Київ • УНН

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Володимир Зеленський заявив про очікування прибуття російської делегації в Туреччину для визначення подальших кроків України. Він натякнув, що участь Трампа може стати вагомим аргументом.

Зеленський про переговори у Туреччині: очікую, хто прибуде від росії, і тоді буду визначати подальші кроки України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було проведено кілька нарад щодо формату зустрічей в Туреччині, та додав, що очікує, хто прибуде від росії, і тоді буде визначати, які кроки варто робити Україні. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Понад сотню "шахедів" було в ніч на цей день – значну кількість збито. Не всі, але кожне збиття зберігає наших людей, зберігає нашу інфраструктуру. Були й ракети сьогодні – російська балістика. Коли весь світ чекає від путіна простої відповіді "так" на пропозицію прямих перемовин – він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає. І не дасть. росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства, і кожна країна, кожен лідер, які зараз тиснуть на росію заради того, щоб усе ж припинився вогонь, щоб усе ж були нормальні, змістовні перемовини на рівні, який дає змогу ухвалити рішення 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні було проведено кілька нарад щодо формату в Туреччині.

Я очікую, хто прибуде від росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 15 травня прибуде до Туреччини зі сформованою українською делегацією. Водночас він наголосив, що наразі не опрацьовувалися жодні формати переговорів, окрім можливих прямих перемовин на рівні лідерів.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що разом із державним секретарем Марко Рубіо у пʼятницю, 16 травня, поїде до Туреччини для участі в російсько-українських переговорах.

УНН розповідав, що до зустрічі делегацій України та росії в Туреччині залишається зовсім мало часу. Вже завтра можуть розпочатись перемовини про припинення вогню, які, потенційно, мають стати першим кроком до встановлення стійкого миру.

Павло Башинський

Павло Башинський

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