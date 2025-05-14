Зеленский о переговорах в Турции: ожидаю, кто прибудет от россии, и тогда буду определять дальнейшие шаги Украины
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил об ожидании прибытия российской делегации в Турцию для определения дальнейших шагов Украины. Он намекнул, что участие Трампа может стать весомым аргументом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было проведено несколько совещаний по формату встреч в Турции, и добавил, что ожидает, кто прибудет от россии, и тогда будет определять, какие шаги стоит делать Украине. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Более сотни "шахедов" было в ночь на этот день – значительное количество сбито. Не все, но каждое сбитие сохраняет наших людей, сохраняет нашу инфраструктуру. Были и ракеты сегодня – российская баллистика. Когда весь мир ждет от путина простого ответа "да" на предложение прямых переговоров – он продолжает бить по Украине. Никакого военного смысла в этом нет. Это понятно. Ничего ему это не дает. И не даст. россия только затягивает войну, затягивает эти убийства, и каждая страна, каждый лидер, которые сейчас давят на россию ради того, чтобы все же прекратился огонь, чтобы все же были нормальные, содержательные переговоры на уровне, который позволяет принять решение
Он отметил, что сегодня было проведено несколько совещаний по формату в Турции.
Я ожидаю, кто прибудет от россии, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому это может стать самым сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может… Сейчас все это решается
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не разрабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.
УНН рассказывал, что до встречи делегаций Украины и россии в Турции остается совсем мало времени. Уже завтра могут начаться переговоры о прекращении огня, которые, потенциально, должны стать первым шагом к установлению устойчивого мира.