Зеленский о переговорах в Турции: ожидаю, кто прибудет от россии, и тогда буду определять дальнейшие шаги Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня было проведено несколько совещаний по формату встреч в Турции, и добавил, что ожидает, кто прибудет от россии, и тогда будет определять, какие шаги стоит делать Украине. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Более сотни "шахедов" было в ночь на этот день – значительное количество сбито. Не все, но каждое сбитие сохраняет наших людей, сохраняет нашу инфраструктуру. Были и ракеты сегодня – российская баллистика. Когда весь мир ждет от путина простого ответа "да" на предложение прямых переговоров – он продолжает бить по Украине. Никакого военного смысла в этом нет. Это понятно. Ничего ему это не дает. И не даст. россия только затягивает войну, затягивает эти убийства, и каждая страна, каждый лидер, которые сейчас давят на россию ради того, чтобы все же прекратился огонь, чтобы все же были нормальные, содержательные переговоры на уровне, который позволяет принять решение - сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня было проведено несколько совещаний по формату в Турции.

Я ожидаю, кто прибудет от россии, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому это может стать самым сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может… Сейчас все это решается - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая прибудет в Турцию со сформированной украинской делегацией. В то же время он подчеркнул, что пока не разрабатывались никакие форматы переговоров, кроме возможных прямых переговоров на уровне лидеров.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что вместе с государственным секретарем Марко Рубио в пятницу, 16 мая, поедет в Турцию для участия в российско-украинских переговорах.

УНН рассказывал, что до встречи делегаций Украины и россии в Турции остается совсем мало времени. Уже завтра могут начаться переговоры о прекращении огня, которые, потенциально, должны стать первым шагом к установлению устойчивого мира.