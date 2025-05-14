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Зеленський: бої на Курщині та Бєлгородщині – це превентивна оборона

Київ • УНН

 • 1774 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна веде активні дії на Курщині та в Бєлгородській області для захисту українського прикордоння. Він наголосив, що це не вибір України, а превентивна оборона.

Зеленський: бої на Курщині та Бєлгородщині – це превентивна оборона

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема на Курщині та в Бєлгородській області. Глава держави зазначив, що бойові дії на території на території рф - це не вибір України, це превентивна оборона. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Я хочу відзначити наших воїнів. Це дуже важливо в цей час. Були доповіді сьогодні головкома Сирського щодо ситуації на фронті – на всіх напрямках. Щодобово – більш як сотня боїв. Особливо важкі – Покровський напрямок, інші напрямки на нашій Донеччині. Ми продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – ми захищаємо превентивно українське прикордоння. Але всі бойові дії – це не наш вибір, це наша оборона – оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – всі ці відповіді в москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – в Туреччині 

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було проведено кілька нарад щодо формату зустрічей в Туреччині, та додав, що очікує, хто прибуде від росії, і тоді буде визначати, які кроки варто робити Україні.

Павло Башинський

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