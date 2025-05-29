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В санкт-петербурге масштабный пожар на стратегическом заводе "авангард": что известно

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В российском санкт-петербурге ночью произошел масштабный пожар на заводе "авангард", производящем радиоэлектронику и микросхемы. Причины пожара пока неизвестны.

В санкт-петербурге масштабный пожар на стратегическом заводе "авангард": что известно

В российском санкт-петербурге в ночь на четверг, 29 мая, произошел масштабный пожар на заводе "авангард". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

По данным СМИ, пожар не был вызван попаданием БпЛА, причины происшествия пока не известны.

Тем временем в сети уже появились кадры пожара на "авангарде".

Справочно

ОАО "авангард" - крупное научно-производственное предприятие россии, занимается производством продукции радиоэлектроники, микросхемотехники, приборостроения, а также производством базовых несущих конструкций радиоэлектронной аппаратуры. Имеет статус федерального научно-производственного центра, включено в перечень стратегических и системообразующих предприятий россии.

Напомним

Накануне в зеленограде, одном из округов москвы, произошел пожар на территории технопарка "элма". Среди основных видов деятельности технопарка - производство электронной техники, контрольно-измерительных приборов, а также оптической техники.

"Движуха" на белгородщине в рф: поезд подорвался на взрывном устройстве, заложенном под рельсами25.05.25, 21:56 • 4886 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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