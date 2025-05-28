Атака безпілотників по москві: палає технопарк, "серйозних пошкоджень та постраждалих немає"

У столиці росії москві сталася пожежа на території технопарку "елма". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та мера столиці країни-агресорки сергія собяніна.

Загоряння сталось у зеленограді, який є одним із 12 адміністративних округів москви.

Внаслідок відбиття атаки ворожих безпілотників у зеленограді за попередньою інформацією серйозних пошкоджень та постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють фахівці відповідних служб