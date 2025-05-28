Атака безпілотників по москві: палає технопарк, "серйозних пошкоджень та постраждалих немає"
Київ • УНН
У зеленограді, одному з округів москви, сталася пожежа на території технопарку "елма". За попередніми даними, загоряння трапилося внаслідок атаки БпЛА.
У столиці росії москві сталася пожежа на території технопарку "елма". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та мера столиці країни-агресорки сергія собяніна.
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Загоряння сталось у зеленограді, який є одним із 12 адміністративних округів москви.
Внаслідок відбиття атаки ворожих безпілотників у зеленограді за попередньою інформацією серйозних пошкоджень та постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють фахівці відповідних служб
Тим часом у мережі оприлюднили кадри з моментом "прильоту" безпілотника по технопарку.
Додамо, що з-поміж основних видів діяльності технопарку "елма" є виробництво електронної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, а також оптичної техніки.
Нагадаємо
Столицю росії москву в ніч на 28 травня масовано атакували безпілотники. Також місцеві пабліки повідомили про масовану атаку БпЛА на московську область і опублікували відповідне відео.
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