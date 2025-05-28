В столице россии москве произошел пожар на территории технопарка "элма". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и мэра столицы страны-агрессора сергея собянина.

Возгорание произошло в зеленограде, который является одним из 12 административных округов москвы.

В результате отражения атаки вражеских беспилотников в зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб