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Атака беспилотников по москве: горит технопарк, "серьезных повреждений и пострадавших нет"

Киев • УНН

 • 498 просмотра

В зеленограде, одном из округов москвы, произошел пожар на территории технопарка "элма". По предварительным данным, возгорание случилось в результате атаки БпЛА.

Атака беспилотников по москве: горит технопарк, "серьезных повреждений и пострадавших нет"

В столице россии москве произошел пожар на территории технопарка "элма". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и мэра столицы страны-агрессора сергея собянина.

Детали

Возгорание произошло в зеленограде, который является одним из 12 административных округов москвы.

В результате отражения атаки вражеских беспилотников в зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб

- рассказал собянин.

Тем временем в сети обнародовали кадры с моментом "прилета" беспилотника по технопарку.

Добавим, что среди основных видов деятельности технопарка "элма" является производство электронной техники, контрольно-измерительных приборов, а также оптической техники.

Напомним

Столицу россии москву в ночь на 28 мая массированно атаковали беспилотники. Также местные паблики сообщили о массированной атаке БПЛА на московскую область и опубликовали соответствующее видео.

"Движуха" на белгородщине в рф: поезд подорвался на взрывном устройстве, заложенном под рельсами25.05.25, 21:56 • 4846 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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