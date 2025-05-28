Атака беспилотников по москве: горит технопарк, "серьезных повреждений и пострадавших нет"
Киев • УНН
В зеленограде, одном из округов москвы, произошел пожар на территории технопарка "элма". По предварительным данным, возгорание случилось в результате атаки БпЛА.
В столице россии москве произошел пожар на территории технопарка "элма". Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и мэра столицы страны-агрессора сергея собянина.
Детали
Возгорание произошло в зеленограде, который является одним из 12 административных округов москвы.
В результате отражения атаки вражеских беспилотников в зеленограде по предварительной информации серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты соответствующих служб
Тем временем в сети обнародовали кадры с моментом "прилета" беспилотника по технопарку.
Добавим, что среди основных видов деятельности технопарка "элма" является производство электронной техники, контрольно-измерительных приборов, а также оптической техники.
Напомним
Столицу россии москву в ночь на 28 мая массированно атаковали беспилотники. Также местные паблики сообщили о массированной атаке БПЛА на московскую область и опубликовали соответствующее видео.
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