"Ворожі" дрони масовано атакують москву та підмосков'я: що відомо

Столицю росії москву в ніч на 28 травня масовано атакують безпілотники. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал мера міста сергія собяніна.

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О 0:23 за київським часом собянін повідомив, що ППО міноборони рф збило чотири безпілотники, "які летіли на москву".

Згодом собянін розповів про збиття ще восьми "ворожих" БпЛА.

ППО міноборони продовжує відбивати атаки ворожих безпілотників. ... На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб - пише собянін.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють про масовану атаку БпЛА на московську область і публікують відповідне відео.

Нагадаємо

Вночі 26 травня дрони атакували єлабугу у татарстані, де розташований завод з виробництва "шахедів". Також безпілотники вдарили по тулі, спричинивши там блекаут.

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