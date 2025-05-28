"Вражеские" дроны массированно атакуют москву и подмосковье: что известно
Киев • УНН
Ночью 28 мая Москву массированно атаковали беспилотники. ПВО рф сбила более десяти дронов, летевших на город, сообщает мэр сергей собянин.
Столицу россии москву в ночь на 28 мая массированно атакуют беспилотники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал мэра города сергея собянина.
Детали
В 0:23 по киевскому времени собянин сообщил, что ПВО минобороны рф сбило четыре беспилотника, "которые летели на москву".
Впоследствии собянин рассказал о сбитии еще восьми "вражеских" БпЛА.
ПВО минобороны продолжает отбивать атаки вражеских беспилотников. ... На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
Тем временем местные паблики сообщают о массированной атаке БпЛА на московскую область и публикуют соответствующее видео.
Напомним
Ночью 26 мая дроны атаковали елабугу в татарстане, где расположен завод по производству "шахедов". Также беспилотники ударили по туле, вызвав там блекаут.
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