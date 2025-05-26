Атака дронів по росії: у татарстані вдарили по заводу з виробництва "шахедів", у тулі - блекаут
Київ • УНН
Вночі 26 травня дрони атакували єлабугу у татарстані, де розташований завод з виробництва "шахедів". Також безпілотники вдарили по тулі, спричинивши там блекаут.
У ніч на 26 травня невідомі дрони атакували місто єлабуга у татарстані (російська федерація). Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Вибухи пролунали поблизу заводу, який виробляє безпілотники типу "Шахед". Саме місто розташоване за близько 1200 кілометрів від кордону з Україною.
Напередодні близько 22:00 в аеропорту "нижньокамськ" республіки татарстан було введено тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден.
Тим часом дрони атакували російську тулу та область. Внаслідок атаки в обласному центрі стався блекаут. До цього у місцевому аеропорту "стригіно" було введено план "Килим".
Нагадаємо
В ніч на 22 травня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися москва, тула, орел, курськ, бєлгород та інші області.
21 травня вночі дрони атакували підприємства ВПК в росії, зокрема в орловській області.
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