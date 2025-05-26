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Атака дронов по россии: в татарстане ударили по заводу по производству "шахедов", в туле - блэкаут

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Ночью 26 мая дроны атаковали елабугу в татарстане, где расположен завод по производству "шахедов". Также беспилотники ударили по туле, вызвав там блэкаут.

Атака дронов по россии: в татарстане ударили по заводу по производству "шахедов", в туле - блэкаут

В ночь на 26 мая неизвестные дроны атаковали город елабуга в татарстане (российская федерация). Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Взрывы прогремели вблизи завода, который производит беспилотники типа "Шахед". Сам город расположен примерно в 1200 километрах от границы с Украиной.

Накануне около 22:00 в аэропорту "нижнекамск" республики татарстан было введено временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Тем временем дроны атаковали российскую тулу и область. В результате атаки в областном центре произошел блэкаут. До этого в местном аэропорту "стрыгино" был введен план "Ковер".

Напомним

В ночь на 22 мая российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались москва, тула, орел, курск, белгород и другие области.

21 мая ночью дроны атаковали предприятия ОПК в россии, в частности в орловской области.

"Движуха" на белгородщине в рф: поезд подорвался на взрывном устройстве, заложенном под рельсами25.05.25, 21:56 • 2868 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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