У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 15533 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 46503 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 68702 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 12:12 • 116353 перегляди

Генштаб підтвердив ураження важливих об'єктів російського ВПК у підмосков'ї та івановській області

28 травня, 10:11 • 83584 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 87678 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 163546 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
28 травня, 06:00 • 71339 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

28 травня, 05:00 • 173839 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 222010 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.5м/с
91%
744мм
Популярнi новини

Обвал льодовика у Швейцарії частково поховав ціле село: одна людина зникла безвісти

28 травня, 17:05 • 6972 перегляди

Україна та Фінляндія підписали низку документів у сфері безпеки, енергетики та освіти: що передбачається

28 травня, 17:20 • 2562 перегляди

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Ужгород - Київ на пікові дати

28 травня, 17:36 • 3046 перегляди

Зустріч у Берліні: Зеленський подякував Штайнмаєру за передачу систем ППО та його патронат над Чернігівщиною

28 травня, 17:45 • 3200 перегляди

Китайського парапланериста віднесло у висхідному потоці повітря на рекордну висоту: неймовірні відеокадри

28 травня, 17:58 • 5774 перегляди
Публікації

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 96273 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 173839 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 185196 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 189881 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 222010 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Хакан Фідан

Петтері Орпо

Борис Пісторіус

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Актуальні місця

Київ

Берлін

Ватикан

Київська область

Румунія

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 60679 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 122886 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 63398 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 67097 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 133644 перегляди
Актуальне

Telegram

Старлінк

Північний потік — 2

Х-101

Фокс Ньюс

У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

Київ • УНН

 • 500 перегляди

На москву здійснено атаку безпілотників. Уламки пошкодили будинок у ЖК "Міракс Парк". Напередодні москву також масовано атакували дрони.

У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

В ніч на четвер, 29 травня, столицю росії москву та підмосков'я атакували безпілотники. 

Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та мера москви сергія собяніна.

Деталі

За його словами, ППО відбило атаку трьох безпілотників, які атакували московський регіон.

За попередньою інформацією, серйозних пошкоджень і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб

- написав собянін.

У свою чергу в мережі повідомляють про серйозне пошкодження будинку у ЖК "Міракс Парк" на південному заході москви, який начебто зачепив безпілотник. Користувачі публікують відповідне відео.

Нагадаємо

Столицю росії москву в ніч на 28 травня масовано атакували безпілотники. Також місцеві пабліки повідомили про масовану атаку БпЛА на московську область і опублікували відповідне відео.

Напередодні у зеленограді, одному з округів москви, сталася пожежа на території технопарку "елма". З-поміж основних видів діяльності технопарку є виробництво електронної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, а також оптичної техніки.

У санкт-петербурзі масштабна пожежа на стратегічному заводі "авангард": що відомо29.05.25, 03:27 • 998 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Brent
$65.09
Bitcoin
$108,159.90
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,287.05
Ethereum
$2,712.77