У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс
Київ • УНН
На москву здійснено атаку безпілотників. Уламки пошкодили будинок у ЖК "Міракс Парк". Напередодні москву також масовано атакували дрони.
В ніч на четвер, 29 травня, столицю росії москву та підмосков'я атакували безпілотники.
Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та мера москви сергія собяніна.
Деталі
За його словами, ППО відбило атаку трьох безпілотників, які атакували московський регіон.
За попередньою інформацією, серйозних пошкоджень і постраждалих немає. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб
У свою чергу в мережі повідомляють про серйозне пошкодження будинку у ЖК "Міракс Парк" на південному заході москви, який начебто зачепив безпілотник. Користувачі публікують відповідне відео.
Нагадаємо
Столицю росії москву в ніч на 28 травня масовано атакували безпілотники. Також місцеві пабліки повідомили про масовану атаку БпЛА на московську область і опублікували відповідне відео.
Напередодні у зеленограді, одному з округів москви, сталася пожежа на території технопарку "елма". З-поміж основних видів діяльності технопарку є виробництво електронної техніки, контрольно-вимірювальних приладів, а також оптичної техніки.
У санкт-петербурзі масштабна пожежа на стратегічному заводі "авангард": що відомо29.05.25, 03:27 • 998 переглядiв