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Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным
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В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс

Киев • УНН

 • 148 просмотра

На москву совершена атака беспилотников. Обломки повредили дом в ЖК "Миракс Парк". Накануне москву также массированно атаковали дроны.

В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс

В ночь на четверг, 29 мая, столицу россии москву и подмосковье атаковали беспилотники. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и мэра москвы сергея собянина.

Детали

По его словам, ПВО отразило атаку трех беспилотников, атаковавших московский регион.

По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

- написал собянин.

В свою очередь в сети сообщают о серьезном повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе москвы, который якобы задел беспилотник. Пользователи публикуют соответствующее видео.

Напомним

Столицу россии москву в ночь на 28 мая массированно атаковали беспилотники. Также местные паблики сообщили о массированной атаке БПЛА на московскую область и опубликовали соответствующее видео.

Накануне в зеленограде, одном из округов москвы, произошел пожар на территории технопарка "элма". Среди основных видов деятельности технопарка - производство электронной техники, контрольно-измерительных приборов, а также оптической техники.

В санкт-петербурге масштабный пожар на стратегическом заводе "авангард": что известно29.05.25, 03:27 • 758 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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