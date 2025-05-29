В ночь на 29 мая москву атаковали беспилотники: под удар попал жилой комплекс
Киев • УНН
На москву совершена атака беспилотников. Обломки повредили дом в ЖК "Миракс Парк". Накануне москву также массированно атаковали дроны.
В ночь на четверг, 29 мая, столицу россии москву и подмосковье атаковали беспилотники.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и мэра москвы сергея собянина.
Детали
По его словам, ПВО отразило атаку трех беспилотников, атаковавших московский регион.
По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб
В свою очередь в сети сообщают о серьезном повреждении дома в ЖК "Миракс Парк" на юго-западе москвы, который якобы задел беспилотник. Пользователи публикуют соответствующее видео.
Напомним
Столицу россии москву в ночь на 28 мая массированно атаковали беспилотники. Также местные паблики сообщили о массированной атаке БПЛА на московскую область и опубликовали соответствующее видео.
Накануне в зеленограде, одном из округов москвы, произошел пожар на территории технопарка "элма". Среди основных видов деятельности технопарка - производство электронной техники, контрольно-измерительных приборов, а также оптической техники.
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