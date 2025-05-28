Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

Колишня дружина Г'ю Джекмана Дебора-Лі Фернесс розкритикувала свого ексчоловіка на тлі шквалу чуток про те, що він зрадив їй зі своєю нинішньою дівчиною Саттон Фостер. Про це пише Daily Mail, передає УНН.

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Після свого рішення офіційно подати на розлучення із 56-річною зіркою фільмів "Дедпул і Росомаха", через два роки після оголошення про їхнє розлучення, 69-річна австралійська акторка розповіла про своє горе.

Моє серце та співчуття з кожним, хто пройшов травматичний шлях зради.Це глибока рана, яка глибоко ранить, проте я вірю у вищу силу та в те, що Бог/Всесвіт, що б ви не називали своїм керівництвом, завжди працює для нас - сказала вона.

Вона продовжила: "Це переконання допомогло мені пережити розпад майже тридцятирічного шлюбу. Завдяки цьому досвіду я здобула багато знань і мудрості. Навіть коли ми стикаємося з очевидними труднощами, це веде нас до нашого найбільшого блага, нашої справжньої мети. Це може бути боляче, але зрештою, повернення до себе та життя в рамках власної цілісності, цінностей та кордонів – це визволення та свобода".

Жінка розказала, що "ніщо з цього не є особистим" і що попри біль вона вдячна такому досвіду.

Ми всі перебуваємо у своєму індивідуальному шляху, і я вірю, що стосунки в нашому житті не випадкові. Нас тягне до людей, ми запрошуємо їх до себе, щоб вони засвоїли наші уроки, розпізнали та зцілили зламані частини нас самих... Я залишаюся вдячною - зазначила Дебора-Лі Фернесс.

Ще в січні DailyMail.com ексклюзивно повідомляв, що подружжя, яке проживає окремо, ще не подали заяву, оскільки їхнє рішення про розірвання шлюбного договору виявилося предметом суперечок.

Інсайдери на той час стверджували, що їхнє розлучення може стати "заплутаним", оскільки вони намагалися поділити свій статок, який оцінювався в 250 мільйонів доларів.

Нагадаємо

У вересні 2023 року Х'ю Джекман і його дружина Деборра-Лі Фернесс оголосили, що розлучаються після 27 років шлюбу.