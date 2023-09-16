Х’ю Джекман розлучається з дружиною після 27 років шлюбу.

Цитата

«Ми мали благословення прожити разом майже 3 десятиліття як чоловік і дружина в чудовому, повному любові шлюбі. Наша подорож зараз змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити наш особистий розвиток», — оголосили вони в заяві.

«Наша сім’я була і завжди буде нашим найвищим пріоритетом. Ми беремося за цю наступну главу з вдячністю, любов’ю та добротою», – продовжили вони. «Ми дуже цінуємо ваше розуміння щодо поваги до нашої конфіденційності, оскільки наша сім’я здійснює цей перехід у нашому житті».

Подружжя наголосило, що це єдина і остання заява, яку вони зробили щодо розлучення. Подальших коментарів не варто очікувати.

Доповнення

Видання зазначає, що у квітні Джекман відзначив останню річницю їхнього весілля вшануванням Фернесса.

«Я так тебе люблю», — написав тоді Джекман у дописі в Instagram. «Разом ми створили чудову сім’ю. І життя. Ваш сміх, ваш дух, щедрість, гумор, зухвалість, сміливість і відданість — це неймовірний подарунок для мене».

Довідково

Джекман і Фернесс познайомилися на зйомках телесеріалу «Кореллі» в 1995 році і наступного року одружилися. У двох австралійських акторів є діти, 23-річний Оскар і 18-річна Ава.