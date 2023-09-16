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Х’ю Джекман розлучається з дружиною після 27 років шлюбу.

Х’ю Джекман розлучається з дружиною після 27 років шлюбу.

Київ • УНН

 • 440783 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Х'ю Джекман і його дружина Деборра-Лі Фернесс оголосили, що розлучаються після 27 років шлюбу, пише CNN, передає УНН.

Цитата 

«Ми мали благословення прожити разом майже 3 десятиліття як чоловік і дружина в чудовому, повному любові шлюбі. Наша подорож зараз змінюється, і ми вирішили розлучитися, щоб продовжити наш особистий розвиток», — оголосили вони в заяві.

«Наша сім’я була і завжди буде нашим найвищим пріоритетом. Ми беремося за цю наступну главу з вдячністю, любов’ю та добротою», – продовжили вони. «Ми дуже цінуємо ваше розуміння щодо поваги до нашої конфіденційності, оскільки наша сім’я здійснює цей перехід у нашому житті».

Подружжя наголосило, що це єдина і остання заява, яку вони зробили щодо розлучення. Подальших коментарів не варто очікувати. 

Доповнення 

Видання зазначає, що у квітні Джекман відзначив останню річницю їхнього весілля вшануванням Фернесса.

«Я так тебе люблю», — написав тоді Джекман у дописі в Instagram. «Разом ми створили чудову сім’ю. І життя. Ваш сміх, ваш дух, щедрість, гумор, зухвалість, сміливість і відданість — це неймовірний подарунок для мене».

Довідково 

Джекман і Фернесс познайомилися на зйомках телесеріалу «Кореллі» в 1995 році і наступного року одружилися. У двох австралійських акторів є діти, 23-річний Оскар і 18-річна Ава.

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