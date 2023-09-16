Хью Джекман разводится с женой после 27 лет брака.
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс объявили, что разводятся после 27 лет брака, пишет CNN, передает УНН.
Цитата
«Мы имели благословение прожить вместе почти 3 десятилетия как муж и жена в замечательном, полном любви браке. Наше путешествие сейчас меняется, и мы решили развестись, чтобы продолжить наше личное развитие», — объявили они в заявлении.
«Наша семья была и всегда будет нашим наивысшим приоритетом. Мы беремся за эту следующую главу с благодарностью, любовью и добротой», – продолжили они. «Мы очень ценим ваше понимание в отношении уважения к нашей конфиденциальности, поскольку наша семья’я совершает этот переход в нашей жизни».
Супруги подчеркнули, что это единственное и последнее заявление, которое они сделали о разводе. Дальнейших комментариев не стоит ожидать.
Дополнение
Издание отмечает, что в апреле Джекман отметил последнюю годовщину их свадьбы чествованием Фернесса.
«Я так тебя люблю», — написал тогда Джекман в заметке в Instagram. «Вместе мы создали замечательную семью. И жизнь. Ваш смех, ваш дух, щедрость, юмор, дерзость, смелость и преданность — это невероятный подарок для меня».
Справочно
Джекман и Фернесс познакомились на съёмках телесериала «Корелли» в 1995 году и в следующем году поженились. У двух австралийских актеров есть дети, 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.