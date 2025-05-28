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Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

Киев • УНН

 • 5058 просмотра

Дебора-Ли Фернесс прокомментировала развод с Хью Джекманом после слухов о его измене. Она отметила, что благодарна за этот опыт, несмотря на боль и разочарование.

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

Бывшая жена Хью Джекмана Деборра-Ли Фернесс раскритиковала своего экс-супруга на фоне шквала слухов о том, что он изменил ей со своей нынешней девушкой Саттон Фостер. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

После своего решения официально подать на развод с 56-летней звездой фильмов "Дэдпул и Росомаха", через два года после объявления об их разводе, 69-летняя австралийская актриса рассказала о своем горе.

Мое сердце и сочувствие с каждым, кто прошел травматический путь измены. Это глубокая рана, которая глубоко ранит, однако я верю в высшую силу и в то, что Бог/Вселенная, что бы вы ни называли своим руководством, всегда работает для нас

- сказала она.

Она продолжила: "Это убеждение помогло мне пережить распад почти тридцатилетнего брака. Благодаря этому опыту я получила много знаний и мудрости. Даже когда мы сталкиваемся с очевидными трудностями, это ведет нас к нашему величайшему благу, нашей истинной цели. Это может быть больно, но в конечном итоге, возвращение к себе и жизнь в рамках собственной целостности, ценностей и границ - это освобождение и свобода".

Женщина рассказала, что "ничто из этого не является личным" и что, несмотря на боль, она благодарна такому опыту.

Мы все находимся в своем индивидуальном пути, и я верю, что отношения в нашей жизни не случайны. Нас тянет к людям, мы приглашаем их к себе, чтобы они усвоили наши уроки, распознали и исцелили сломанные части нас самих... Я остаюсь благодарной

- отметила Дебора-Ли Фернесс.

Еще в январе DailyMail.com эксклюзивно сообщал, что супруги, проживающие отдельно, еще не подали заявление, поскольку их решение о расторжении брачного договора оказалось предметом споров.

Инсайдеры в то время утверждали, что их развод может стать "запутанным", поскольку они пытались разделить свое состояние, которое оценивалось в 250 миллионов долларов.

Напомним

В сентябре 2023 года Хью Джекман и его жена Деборра-Ли Фернесс объявили, что разводятся после 27 лет брака.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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