Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

Фотомодель, співачка та акторка Періс Гілтон зізналася, що її дворічний син Фенікс нещодавно побачив привида у їхньому особняку в Беверлі-Гіллз. Світська левиця поділилася відео у мережі та попросила інших матусь поділитися власним досвідом поведінки у подібній ситуації. Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.

Періс Хілтон зізналася, що її налякала розповідь сина про примару у їхньому будинку. Світська левиця опублікувала відео у своїх соцмережах, де малюк прямо каже про привида. У підписі до нього вона написала: "Ну, я налякана… До всіх моїх #живихмам, чи траплялося таке з вашими малюками? Хотілося б знати… для дослідницьких цілей".

На відео видно, як Фенікс вказує пальцем і каже: "Там привид… Там привид і там". Періс питає його: "Де привид?", а малюк відповідає: "Привид у маминій кімнаті". Потім додає: "Привид у приміщенні… Привид у магазині. Привид у цих дверях!"

"Таке миле, але водночас таке страшне, що я не можу"", - каже Періс у відео. Вона додала, що після цих слів сина відчула справжній страх.

У минулому Періс уже стикалася з паранормальними явищами. У розмові з Ніколь Річі для британського Vogue вона згадала моторошний випадок у домі бабусі.

"Ми були у ігровій кімнаті, і раптом корона почала ширяти по кімнаті… Кажуть, що в будинку давно жила дівчина, яку бачили у дзеркалі, як вона розчісує волосся", – поділилася Періс.

Також у своєму подкасті "Це Париж" Хілтон розповіла про випадок із дошкою для спіритичних сеансів.

"Одного вечора ми були в ігровій кімнаті, і буквально крейда ширяла в повітрі. Ми більше ніколи не гратимемо з дошкою для спіритичних сеансів", – пригадала вона.

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