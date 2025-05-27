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Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

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Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

Киев • УНН

 • 6842 просмотра

Пэрис Хилтон рассказала, что ее двухлетний сын Феникс увидел привидение в их доме. Хилтон поделилась видео с ребенком и попросила совета у других родителей.

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

Фотомодель, певица и актриса Пэрис Хилтон призналась, что ее двухлетний сын Феникс недавно увидел привидение в их особняке в Беверли-Хиллз. Светская львица поделилась видео в сети и попросила других мамочек поделиться собственным опытом поведения в подобной ситуации. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Пэрис Хилтон призналась, что ее напугал рассказ сына о призраке в их доме. Светская львица опубликовала видео в своих соцсетях, где малыш прямо говорит о привидении. В подписи к нему она написала: "Ну, я напугана… Ко всем моим #живыммамам, случалось ли такое с вашими малышами? Хотелось бы знать… для исследовательских целей".

На видео видно, как Феникс указывает пальцем и говорит: "Там призрак… Там призрак и там". Пэрис спрашивает его: "Где призрак?", а малыш отвечает: "Призрак в маминой комнате". Затем добавляет: "Призрак в помещении… Призрак в магазине. Призрак в этой двери!"

"Такое милое, но в то же время такое страшное, что я не могу"", - говорит Пэрис в видео. Она добавила, что после этих слов сына почувствовала настоящий страх.

В прошлом Пэрис уже сталкивалась с паранормальными явлениями. В разговоре с Николь Ричи для британского Vogue она вспомнила жуткий случай в доме бабушки.

"Мы были в игровой комнате, и вдруг корона начала парить по комнате… Говорят, что в доме давно жила девушка, которую видели в зеркале, как она расчесывает волосы", – поделилась Пэрис.

Также в своем подкасте "Это Париж" Хилтон рассказала о случае с доской для спиритических сеансов.

"Однажды вечером мы были в игровой комнате, и буквально мел парил в воздухе. Мы больше никогда не будем играть с доской для спиритических сеансов", – вспомнила она.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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