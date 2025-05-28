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Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації
Ексклюзив
14:57 • 8220 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

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Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Київ • УНН

 • 8112 перегляди

Експерти обговорюють можливе завершення дії "торговельного безвізу" з ЄС, що може ускладнити український експорт. Тривають переговори про перехідний період та нові заходи.

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Економічна ситуація України дуже непроста, тому будь-які додаткові обмеження на український експорт – це дуже погано. Про це заявив голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський, коментуючи УНН ймовірне закінчення "торговельного безвізу" з ЄС та назвав можливі варіанти розвитку ситуації.

Загроза збереження вільного режиму торгівлі з ЄС

Українська економічна ситуація дуже непроста, тому будь-які додаткові обмеження на український експорт – це дуже погано. Тому що український експорт - це, з одного боку, отримання вільно конвертованої валюти, а з іншого боку - українські експортери намагаються втримати ті ринки, які сьогодні знаходяться під загрозою. На ринках велика конкуренція й зрозуміло, що якщо ми, в силу військових проблем, логістичних проблем, з цих ринків будемо випадати, то зрозуміло, що святе місце пустим не буває. Хтось очевидно їх займе 

- сказав Бураковський.

На його думку, політика ЄС й окремих країн – це все ж таки економічна солідарність з Україною.

На скільки я розумію, то на сьогодні в Європейському Союзі шукають способи, все ж таки, допомогти Україні. Я вважаю, що політика ЄС й політика окремих країн – це, все ж таки, економічна солідарність з Україною, тому я думаю, що буде знайдено якийсь спосіб. Який це буде спосіб - тут треба дивитися. Це може бути продовження автономних торговельних преференцій, які діють на сьогодні, або якісь комбіновані інструменти, де буде прийнято рішення на рівні Брюсселю й будуть прийматися якісь рішення на рівні окремих країн 

- зазначив Бураковський.

Він зазначив, що окремі країни також на сьогодні потерпають від конкуренції з боку українських товарів.

В цілому, я позитивно налаштований. Думаю, що ми якимсь чином цю проблему врегулюємо 

- додав експерт.

Конфліктне питання в контексті євроінтеграції України

Але питання на сьогодні навіть не у війні, Україна веде перемовини про вступ до Європейського Союзу й ми розуміємо, що питання інтеграції українського сільського господарства в сільське господарство,  господарський ринок ЄС є надзвичайно складним. Чому? Тому що Україна входить в 10 або 5 по виробництву та експорту певних продуктів й це буде перший досвід ЄС щодо інтеграції такої великої сільськогосподарсько розвиненої  країни до ЄС. Тому я думаю, що перемовини, які стосуються сільського господарства, будуть найбільш складними, конфліктними. Це буде викликом не тільки для нас, але й для наших європейських партнерів з якими ми ведемо перемовини 

- вважає Бураковський.

Стефанчук: Україна очікує відкриття трьох переговорних кластерів з ЄС вже у червні26.05.25, 10:35 • 3116 переглядiв

Контекст

Так звані автономні торгові заходи (АТМ), які скасовують мита на українські товари, діють з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, щоб дозволити Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію по суші. 

Але країни ЄС, які межують з Україною, включаючи Польщу, Угорщину, Румунію та Словаччину, нарікали на те, що український імпорт підриває внутрішні ціни та спровокував хвилювання серед фермерів. 

Єврокомісія запровадила "екстрене гальмування", що обмежує імпорт продуктів харчування, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, яке може бути активовані, щойно рівень імпорту перевищить певний поріг. 

Заходи закінчуються на початку червня і цього разу, як повідомлялося, не будуть продовжені.  Дія домовленостей закінчується 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони оновлюють свою спільну торговельну угоду. Тим часом, як повідомляла FT, ЄС готується ввести набагато вищі мита на український імпорт протягом декількох тижнів.  

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 травня повідомляв, що Україна перебуває в перемовинах з Європейською комісією щодо запровадження після 5 червня певного перехідного періоду безвізової торгівлі з ЄС.

20 травня повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що механізм ЄС, який дозволяє безмитний імпорт товарів з України, припинить свою дію в червні.    

21 травня директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак повідомляв, що наразі ведуться перемовини на рівні уряду України щодо продовження механізму ЄС, який дозволяє безмитний імпорт товарів з України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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