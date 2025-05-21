Ведуться перемовини на рівні уряду щодо продовження "торгового безвізу" між Україною та ЄС

Наразі ведуться перемовини на рівні уряду України щодо продовження механізму ЄС, який дозволяє безмитний імпорт товарів з України. Про це заявив директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Ігор Віштак в ефірі телемарафону, передає УНН.

Віштак прокоментував закінчення для України 5 червня "торговий безвіз" з ЄС.

Пільги вводилися на період воєнного стану. Позиція уряду, що воєнний стан наразі не завершився, тому ведуться перемовини на рівні уряду. Саме зараз міністр аграрної політики Віталій Коваль перебуває за кордом у відрядженні, в тому числі займається проведенням переговорів по даному питанню - заявив Віштак.

Доповнення

Так звані автономні торгові заходи (АТМ), які скасовують мита на українські товари, діють з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, щоб дозволити Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію по суші.

Але країни ЄС, які межують з Україною, включаючи Польщу, Угорщину, Румунію та Словаччину, нарікали на те, що український імпорт підриває внутрішні ціни та спровокував хвилювання серед фермерів.

Єврокомісія запровадила "екстрене гальмування", що обмежує імпорт продуктів харчування, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, яке може бути активовані, щойно рівень імпорту перевищить певний поріг.

Заходи закінчуються на початку червня і цього разу, як повідомлялося, не будуть продовжені. Дія домовленостей закінчується 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони оновлюють свою спільну торговельну угоду. Тим часом, як повідомляла FT, ЄС готується ввести набагато вищі мита на український імпорт протягом декількох тижнів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 травня повідомляв, що Україна перебуває в перемовинах з Європейською комісією щодо запровадження після 5 червня певного перехідного періоду безвізової торгівлі з ЄС.

20 травня повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що механізм ЄС, який дозволяє безмитний імпорт товарів з України, припинить свою дію в червні.