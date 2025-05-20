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Туск заявив, що "торговий безвіз" між Україною та ЄС припинить свою дію в червні

Київ • УНН

 • 2142 перегляди

За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, ЄС відмовиться від механізму АТМ, який дозволяв безмитний імпорт українських товарів. Варшава повернеться до довоєнного режиму.

Туск заявив, що "торговий безвіз" між Україною та ЄС припинить свою дію в червні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що механізм ЄС, який дозволяє безмитний імпорт товарів з України, припинить свою дію в червні, передає УНН з посиланням на RMF24.

Коли ми перемогли на виборах, одним з наших перших рішень було негайне внесення змін до механізму АТМ (автономних торгових засобів - ред.) з метою введення деяких квот, але це було тільки початок. Пізніше я разом зі своїми міністрами почав кампанію за відмову ЄС від механізму АТМ, який лібералізував торгівлю з Україною 

- заявив Туск на пленарному засіданні Сейму.

Він зазначив, що з 5 червня цього механізму не буде і в питаннях прикордонного режиму "ми повертаємося до довоєнної ситуації".

Глава уряду зазначив, що введення Євросоюзом механізму АТМ "широко відкрило польський кордон для української продукції, особливо сільськогосподарської, яка ввозиться без будь-якого контролю". Він додав, що це рішення було прийнято урядом Матеуша Моравецького.

Прем'єр-міністр запевнив, що уряд буде піклуватися про польські економічні інтереси, навіть якщо вони "вступають у протиріччя" з українськими інтересами.

"У мене немає з цим проблем, тому що ніхто не скаже мені, що я налаштований проти України, коли мова заходить про українсько-російську війну", — підкреслив Дональд Туск.

FT дізналася, як у ЄС просуваються переговори щодо лібералізації торгівлі для України на тлі дедлайну 5 червня: деталі16.04.2025, 17:17 • 8579 переглядiв

Нагадаємо

ЄС ввів механізм автономних торгових заходів (АТМ) в червні 2022 року після того, як росія почала війну в Україні. АТМ забезпечує безмитне ввезення всіх українських товарів в країни Європейського Союзу. У 2023 році термін дії даного рішення було продовжено на один рік.

У січні 2024 року Європейська комісія запропонувала продовжити роботу ATM, ввівши при цьому максимальні квоти на певні продукти з метою захисту ринку ЄС. До них відносяться яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи і мед.

У зв'язку з лібералізацією торгівлі Польщею прокотилася хвиля протестів фермерів, які в знак протесту блокували прикордонні переходи з Україною.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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