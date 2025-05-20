Туск заявив, що "торговий безвіз" між Україною та ЄС припинить свою дію в червні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у Сеймі, що механізм ЄС, який дозволяє безмитний імпорт товарів з України, припинить свою дію в червні, передає УНН з посиланням на RMF24.

Коли ми перемогли на виборах, одним з наших перших рішень було негайне внесення змін до механізму АТМ (автономних торгових засобів - ред.) з метою введення деяких квот, але це було тільки початок. Пізніше я разом зі своїми міністрами почав кампанію за відмову ЄС від механізму АТМ, який лібералізував торгівлю з Україною - заявив Туск на пленарному засіданні Сейму.

Він зазначив, що з 5 червня цього механізму не буде і в питаннях прикордонного режиму "ми повертаємося до довоєнної ситуації".

Глава уряду зазначив, що введення Євросоюзом механізму АТМ "широко відкрило польський кордон для української продукції, особливо сільськогосподарської, яка ввозиться без будь-якого контролю". Він додав, що це рішення було прийнято урядом Матеуша Моравецького.

Прем'єр-міністр запевнив, що уряд буде піклуватися про польські економічні інтереси, навіть якщо вони "вступають у протиріччя" з українськими інтересами.

"У мене немає з цим проблем, тому що ніхто не скаже мені, що я налаштований проти України, коли мова заходить про українсько-російську війну", — підкреслив Дональд Туск.

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ЄС ввів механізм автономних торгових заходів (АТМ) в червні 2022 року після того, як росія почала війну в Україні. АТМ забезпечує безмитне ввезення всіх українських товарів в країни Європейського Союзу. У 2023 році термін дії даного рішення було продовжено на один рік.

У січні 2024 року Європейська комісія запропонувала продовжити роботу ATM, ввівши при цьому максимальні квоти на певні продукти з метою захисту ринку ЄС. До них відносяться яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи і мед.

У зв'язку з лібералізацією торгівлі Польщею прокотилася хвиля протестів фермерів, які в знак протесту блокували прикордонні переходи з Україною.