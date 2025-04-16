FT дізналася, як у ЄС просуваються переговори щодо лібералізації торгівлі для України на тлі дедлайну 5 червня: деталі

Європейська комісія не продовжуватиме торговельні заходи, що надають Україні вільний доступ на ринок ЄС, натомість намагаючись домовитися про ширшу лібералізацію торгівлі до жорсткого дедлайну 5 червня, представник ЄС сказав, що йде робота над "юридичним мостом", якщо угода не буде досягнута до того часу, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Так звані автономні торгові заходи (АТМ), які скасовують мита на українські товари, діють з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, щоб дозволити Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію по суші та уникати спірного Чорного моря, зазначає видання.

Але країни ЄС, які межують з Україною, включаючи Польщу, Угорщину, Румунію та Словаччину, нарікають на те, що український імпорт підриває внутрішні ціни та спровокував хвилювання серед фермерів.

Єврокомісія запровадила "екстрене гальмування", що обмежує імпорт продуктів харчування, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, яке може бути активовані, щойно рівень імпорту перевищить певний поріг.

"Заходи закінчуються на початку червня і цього разу не будуть продовжені", - пише видання.

"Рішення щодо Європейської ради вже ухвалено, АТМ закінчуються", - заявив минулого тижня Адам Шлапка, міністр у справах ЄС головуючої у Раді ЄС Польщі.

"Питання, що прийде на зміну. Єврокомісія обіцяла провести переговори про ширшу двосторонню лібералізацію торгівлі в межах Угоди про асоціацію між ЄС та Україною минулого року, але процес ще не розпочався", - вказує видання.

Два дипломати ЄС заявили, що Єврокомісія відклала пропозицію, щоб не засмучувати польських фермерів перед президентськими виборами у Польщі 18 травня.

"Єврокомісія налаштована на консультації з Україною... і наша мета розглянути питання взаємної лібералізації тарифів. Ми завершуємо роботу над цією пропозицією і представимо її Україні, щойно зможемо", - заявив днями речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Єврокомісія скоро представить Україні пропозицію щодо подальшої лібералізації торгівлі - речник

"Мета цього процесу - забезпечити економічну стабільність та передбачуваність для підприємств та фермерів як в Україні, так і в ЄС", - додав Гілл.

Але переговори щодо цієї пропозиції мають бути завершені до 5 червня, щоб забезпечити "плавний перехід", як і обіцяла Єврокомісія, пише видання.

"Багато хто побоюється, що це малоймовірно, і Україна залишиться з умовами торгівлі, які існували до вторгнення, за яких її експорт обкладатиметься високими митами - те, що країна не може собі дозволити, на тлі того, як підтримка США в її війні проти росії коливається", - ідеться у публікації.

Офіційний представник ЄС сказав, що вони працюють над "юридичним мостом" на випадок, якщо до закінчення дедлайну не буде досягнуто згоди.

"Лібералізація торгівлі має продовжуватись, тому що війна все ще триває", - заявила минулого тижня Ольга Стефанишина, віце-прем'єр-міністр України.

Переговори мають призвести до "прозорої та сталої лібералізації торгівлі, яка враховує занепокоєння держав-членів, але не згортає прогрес", - додала вона.

Мінагро: умови торгівлі між Україною та ЄС зміняться після АТЗ