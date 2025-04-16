FT узнала, как в ЕС продвигаются переговоры по либерализации торговли для Украины на фоне дедлайна 5 июня: детали

Европейская комиссия не будет продлевать торговые меры, предоставляющие Украине свободный доступ на рынок ЕС, вместо этого пытаясь договориться о более широкой либерализации торговли к жесткому дедлайну 5 июня, представитель ЕС сказал, что идет работа над "юридическим мостом", если соглашение не будет достигнуто к тому времени, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), которые отменяют пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше и избегать спорного Черного моря, отмечает издание.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жалуются на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", ограничивающее импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

"Меры заканчиваются в начале июня и на этот раз не будут продлены", - пишет издание.

"Решение по Европейскому совету уже принято, АТМ заканчиваются", - заявил на прошлой неделе Адам Шлапка, министр по делам ЕС председательствующей в Совете ЕС Польши.

"Вопрос, что придет на смену. Еврокомиссия обещала провести переговоры о более широкой двусторонней либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в прошлом году, но процесс еще не начался", - указывает издание.

Два дипломата ЕС заявили, что Еврокомиссия отложила предложение, чтобы не расстраивать польских фермеров перед президентскими выборами в Польше 18 мая.

"Еврокомиссия настроена на консультации с Украиной... и наша цель рассмотреть вопрос взаимной либерализации тарифов. Мы завершаем работу над этим предложением и представим его Украине, как только сможем", - заявил на днях представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

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"Цель этого процесса - обеспечить экономическую стабильность и предсказуемость для предприятий и фермеров как в Украине, так и в ЕС", - добавил Гилл.

Но переговоры по этому предложению должны быть завершены до 5 июня, чтобы обеспечить "плавный переход", как и обещала Еврокомиссия, пишет издание.

"Многие опасаются, что это маловероятно, и Украина останется с условиями торговли, которые существовали до вторжения, при которых ее экспорт будет облагаться высокими пошлинами - то, что страна не может себе позволить, на фоне того, как поддержка США в ее войне против россии колеблется", - говорится в публикации.

Официальный представитель ЕС сказал, что они работают над "юридическим мостом" на случай, если до окончания дедлайна не будет достигнуто согласия.

"Либерализация торговли должна продолжаться, потому что война все еще продолжается", - заявила на прошлой неделе Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины.

Переговоры должны привести к "прозрачной и устойчивой либерализации торговли, которая учитывает обеспокоенность государств-членов, но не сворачивает прогресс", - добавила она.

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