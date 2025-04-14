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Минагро: Условия торговли между Украиной и ЕС изменятся после УВЗСТ

Киев • УНН

 • 6104 просмотра

Украина и ЕС разработают компромиссный вариант торговли, учитывая интересы фермеров. Важно сохранить доступ украинской агропродукции к европейскому рынку.

Минагро: Условия торговли между Украиной и ЕС изменятся после УВЗСТ

Возвращение к довоенным условиям торговли после завершения действия автономных торговых мероприятий (АТМ) не будет. Украина и Европейский Союз разработают компромиссный вариант, сообщил министр агрополитики Виталий Коваль в эфире единого национального телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Возвращения к довоенным условиям торговли точно не будет. Будет компромиссный вариант, который будет разработан в ближайшее время. Есть поручение от президента Евросоюза и премьер-министра Украины разработать новый алгоритм взаимодействия, который будет учитывать интересы украинских и европейских фермеров

- сказал Коваль.

Он также добавил, что объемы торговли должны быть контролируемы. Кроме того, важно, чтобы Украина продолжила доступ к европейскому рынку своей агропродукции.

Это не только о цифрах, это о людях. Нам необходимо сохранить устойчивость сельских территорий. И украинские фермеры в Черниговской области, Сумской, Харьковской должны иметь доступ к европейскому рынку, потому что это премиальный рынок. Напомню, что 52% всего, что мы экспортируем от Украины в агропродукции, идет на рынки Европы

- пояснил министр.

Справочно

5 июня 2025 года истекает срок действия автономных торговых мероприятий (АТМ), которые ЕС ввел для поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения. Это режим свободной торговли между рынком Украины и рынком ЕС без тарифов и квот.

Дополнение

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министерка юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире единого национального телемарафона сообщила, что Украина на три года опережает график, в течение которого обычно государство интегрируется в Европейский Союз

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЭкономикаАгроновости
Виталий Коваль
Сумская область
Харьковская область
Черниговская область
Ольга Стефанишина
Европейский Союз
Украина
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